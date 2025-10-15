潤泰集團捐血活動獲響應 潤泰新總座盧玉璜領軍、14日傳遞熱血近300袋

潤泰集團秉持「潤澤社會，泰安民生（A better life for the people and the society）」的理念，繼2024年首度舉辦集團捐血活動獲熱烈迴響後，集團今年再度號召員工與社會大眾共襄盛舉，14日潤泰集團在中崙大樓舉辦第二屆「滴滴熱血，暖心相連」捐血活動。

本次活動共吸引179人參與，共募集294袋捐血，累積捐血量達72,750cc，展現潤泰集團與社會共同推動公益的強大力量。

潤泰集團表示，捐血是最直接且能立即挽救生命的善舉，感謝集團內所有夥伴，包括潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤弘精密工程、潤德室內裝修設計工程、潤福及書田診所等響應，以及社會大眾熱情支持，讓愛心從一袋袋熱血中傳遞，實踐「Construct Love, Donate Blood — From Blueprints to Heartbeats」的精神。

2025年度活動也延續去年深受好評的禮券回饋方案，凡捐血500cc者可獲得全聯禮券600元，捐血250cc者可獲得全聯禮券300元，感謝國人的熱血和愛心參與。