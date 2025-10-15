快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」好評延長，加碼於全台7-ELEVEN超商領取活動公仔送咖啡。圖／凱基證券提供
凱基證券開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」好評延長，加碼於全台7-ELEVEN超商領取活動公仔送咖啡。圖／凱基證券提供

凱基證券鼓勵年輕人穩健長期投資，全新開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」自推出以來，獲得投資人廣大的好評，為了回饋投資人的支持，並慶祝與全台逾7,100家7-ELEVEN合作贈禮配送，宣布活動延長至11月30日，活動期間內新開立證券帳戶，即可獲得財神開基祖廟北港武德宮超人氣限量公仔「黑皮巴拉」，再享4,800元手續費抵用金，前1,000名於全台7-ELEVEN門市成功領取公仔者，再加贈CITY CAFE美式咖啡一杯，讓咖啡香氣陪伴投資人開啟投資第一步。

凱基證券表示，台灣投資人偏好長期穩健投資，「定期定額」、「零股投資」等不需時刻盯盤的「躺平式存股」精神，更成為年輕投資人的主流投資策略。為滿足客戶的投資需求，「黑皮巴拉幫你加持財庫」活動好評延長，新開戶贈送的「黑皮巴拉」公仔，由卡皮巴拉披上財神座騎–黑虎將軍的雲紋神袍，象徵穩健投資、財富累積，推出以來深受年輕人喜愛，同時搭配定期定額手續費均一價優惠、「隨身e策略」APP日日扣、百元起存以及「股利再投資」等多項服務，希望幫助投資人輕鬆養成投資紀律，長期累積資產並放大複利效果。

此外，過去券商贈送禮，多半採客戶親臨分公司據點取貨的方式，然而隨著現代人生活節奏加快，許多客戶有空閒時間已過分公司營業時段，導致無法便捷領取贈禮。為提升服務品質與便利性，凱基證券創新導入超商取貨機制，首度與7-ELEVEN合作贈禮配送，讓客戶可依自身時間安排，免去交通與等待成本，提供更貼客戶的生活需求。

凱基證券持續推動普惠金融，透過創新合作與便利通路，讓更多人參與投資、享受理財樂趣。更多「黑皮巴拉幫你加持財庫」活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/7wm94f

凱基證 咖啡

延伸閱讀

古建裡喝咖啡 獨特「京味兒」文化

台股ETF 人氣飆升

「很不越南」的旅人天堂！峴港旅遊新風貌 打造不一樣的城市魅力

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。