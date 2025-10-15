勤業眾信白皮書揭四大趨勢：AI、併購、跨境投資熱潮回溫

勤業眾信聯合會計師事務所15日與台灣併購與私募股權協會共同舉辦論壇，指出私募股權基金正成為推動台灣企業轉型與跨國發展的關鍵力量，雖然2024年全球募資環境仍顯疲弱，但台灣企業積極尋求與國際基金合作，鎖定AI、半導體、雲端運算等前瞻技術領域，透過資本與產業整合，開啟企業成長與國際化新局。

勤業眾信與台灣併購與私募股權協會共同發表2025台灣私募股權基金白皮書，歸納出台灣私募市場的四大關鍵議題，聚焦前瞻技術投資、結合資本與產業整合加速成長、基金出場創造跨國佈局新契機，以及私募基金管理機制升級。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，2024年全球募資金額約10,880億美元，較2023年下滑約20%，創下2016年以來新低，募資基金數僅3,892支。

潘家涓認為，雖然市場整體仍在調整期，但台灣企業反而展現積極動能，透過與熟悉跨境交易的私募基金合作，尋找海外收購與技術投資機會，開啟新一輪產業升級。

白皮書指出，2024年末亞太私募市場顯著回溫，受全球降息循環帶動，包括中國大陸、韓國、紐西蘭等國相繼調降利率，投資信心恢復。全年亞太私募基金投資總額達1,380億美元，較2023年成長8.1%。資金來源集中度提升，前十家規模超過10億美元的大型基金就吸收了75%的資金，顯示投資人更信賴成熟機構的專業管理與穩定報酬。

白皮書也解析四大趨勢，首先，前瞻科技投資成主流，AI引領的科技革命從晶片、雲端到智慧醫療全面爆發，私募基金積極布局AI與資安產業，以祺富資本投資萬里雲為例，整合AI、資安與雲端技術，協助企業打造跨國數據治理與雲端運營方案，推動台灣與東南亞的數據雲生態系。

第二，結合資本與產業整合，基金角色從單純出資者轉為企業策略夥伴，閎鼎資本投資美萌科技案即是代表，協助企業由代工轉型為軟硬整合服務供應商。美萌科技後續完成私有化，得以專注轉型與重組，展現基金在企業治理與價值創造上的推進力。

第三，出場策略創造跨國契機，全球IPO市場低迷下，企業買家成為基金出場主力。精成科技以397億日圓併購日本Lincstech為例，透過Polaris基金協助改善營運後再出售，精成進而進軍AI伺服器與車用電子市場，整合日本與新加坡製造據點，強化東南亞布局。

第四，基金管理制度化、政策化，國發會2024年底核定「兆元投資國家發展計畫」，並推出「AI新創投資方案」，計畫2025年至2028年間引導龐大民間與保險資金投入AI與基礎建設。政府與民間共同出資（最高3：1配比）模式，可有效降低風險、提高基金參與度，形成政策與市場共振。