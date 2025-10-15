台日生技合作升級！樂迦、三顧攜日方拓展再生醫療

2025日本生技大展近日於橫濱舉行，台灣再生醫療CDMO（委託開發暨製造服務）領導廠商樂迦再生科技（Locus Cell）參展，展現攜手日本產學界打造再生醫療交流平台的決心。再生醫療大廠三顧則是與集團總部位於新加坡與日本的CM Plus公司簽署合作備忘錄。

樂迦董事長邱俊榮率領團隊於9日舉辦開幕發表會，旗下日本子公司代表劉恆宇登台發表專題演講，介紹自動化細胞培養、智慧製程與臨床製造基地的最新進展，並指出公司正積極建構亞洲最先進的CDMO細胞製造基地。

日立製作所研究開發部門技師長武田志津在會中分享細胞自動化製程的最新技術，介紹神戶生醫創新園區與日立神戶實驗室的研發布局，以及大規模細胞培養設備 iACE2的應用成果。他同時發布適用於自體細胞移植等少量培養的新型小型自動化裝置iACE-mini，已由日立高科技公司正式推出。

次世代生物醫藥品製造技術研究聯盟、日立製作所工學博士村上聖則以「半導體與再生醫療產業結構的對比」為題，分析如何透過產業鏈整合、投資與開放合作，加速細胞醫療技術從研發邁向量產與市場應用。

日本在誘導型多潛能幹細胞（iPSC）領域居世界領先地位。住友製藥與京都大學iPS細胞研究所（CiRA）於10月初向日本厚生勞動省提出帕金森氏症iPSC療法製造與銷售申請，臨床結果顯示安全且具療效，代表iPSC技術正式邁向商業化階段。樂迦指出，正透過與日立集團的緊密合作，積極對接日本在iPSC臨床應用的優勢，目標成為亞洲最值得信賴的細胞治療CDMO夥伴。

展會期間，邱俊榮舉辦「台灣之夜」活動，宣布位於竹北的智慧工廠將於2026年3月正式啟用，標誌台灣細胞製造產業邁向國際市場的重要里程碑。他強調，該廠將導入自動化與數位製程管理，並以通過美國食品暨藥物管理局（FDA）GMP查廠為目標，打造亞洲臨床與商業化雙軌運作的關鍵基地。

同場，三顧與CM Plus正式簽署MOU，雙方將結合AI技術與專業能力，共同建立台日生技產品上市的GMP文件生成與支援平台，協助台日生技產品快速進入對方市場。

三顧副董事長陳宗基表示，CM Plus創辦人暨現任集團CEO冨樫經廣是武士家族後代，因此將AI平台命名為「虛擬武士刀（Neo-Katana）」，象徵以AI之刃精準高效地解決GMP文件生成的複雜挑戰，加速產品上市。他指出，這次合作不僅是策略性的市場結盟，更預示著台日生技產業將邁入高效率、國際化的新階段，期待這項跨國合作能為再生醫療產業帶來新能量。

陳宗基進一步說明，未來雙方將互為代理人，共同搭建雙向市場平台。三顧也將評估CM Plus的GMP平台可行性，並透過專文，向日本製藥界介紹台灣生技醫藥產業在再生醫學、細胞治療（CAR-T）、基因治療等領域的尖端技術，同時拓展在GMP法規服務、東南亞市場、電子文件管理及清真市場等領域的深度合作。