安永企業家獎論壇 志聖60歲總座受邀分享跨界打世界盃

志聖（2467）創立以來今年邁入60歲生日，隨著公司轉型有成，也獲得《安永企業家獎》入選肯定，志聖總座梁又文今日受邀參與《安永企業家獎》論壇分享公司發展轉型與攜手G2C+聯盟夥伴跨界半導體打世界盃的心路歷程。

《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，在台灣已邁入第21年。今年共有5位優秀企業家入圍最後決選，分別為：君帆工業胡正杰總經理、志聖工業梁又文總經理、順立智慧蘇基明執行長、愛爾達科技陳怡君董事長、東方風能陳柏霖董事長曁執行長。

安永聯合會計師事務所15日舉辦《安永企業家獎》論壇，安永聯合會計師事務所傅文芳所長表示，此次論壇以「智能競勝跨界進」為主題，而此屆《安永企業家獎》入圍的年輕企業家持續掌握智慧趨勢、積極因應世界變化，並跨界合作的傑出領導者，未來可期。

依據主辦單位介紹，梁又文本是法律背景出身，在金融海嘯後投入志聖，疫情間提出「變形蟲組織」，讓公司快速應變市場需求，導入橫向結盟、縱向深耕T型策略，靠著敏銳度察覺到中國大陸進入面板產業的衝擊，帶領企業從封裝跨足先並推動G2C+聯盟整合三家公司成長10倍。他形容當前為台灣設備業的「大航海時代」，呼籲台灣設備廠勇於布局全球。