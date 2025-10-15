從AI製造到離岸風電 安永企業家獎入圍決選名單揭曉

安永聯合會計師事務所15日舉辦《安永企業家獎》論壇，今年以「智能競勝 跨界躍進」為主題，表揚五位在不同領域以創新與韌性帶領企業成長的領導者。安永所長傅文芳表示，這些新世代企業家不僅擁抱智慧科技，更展現跨界合作與持續創新的領導精神，充分體現企業家精神的核心價值。

《安永企業家獎》是全球首個表彰傑出企業家的國際性獎項，至今在台灣已邁入第21年。歷屆得主皆以創新思維、堅定毅力及國際視野推動產業升級，今年入圍者的共同特質，是能在不確定的環境中找到新機會、結合數位科技與產業轉型，為台灣企業注入新動能。

五位入圍決選者分別是君帆工業胡正杰總經理、志聖工業梁又文總經理、順立智慧蘇基明執行長、愛爾達科技陳怡君董事長，以及東方風能陳柏霖董事長暨執行長。

論壇特別邀請2024年度《安永企業家獎》大獎得主、華城電機總經理許逸德，分享代表台灣赴蒙地卡羅參與《安永世界企業家大獎》的經驗與心得。他談到，企業家精神的本質在於「從挑戰中找到機會」，鼓勵年輕世代勇於承擔、敢於創新。

入圍的五位企業家也分享各自的創業歷程與關鍵轉型策略。君帆工業胡正杰上任後，帶領團隊重塑企業DNA，導入ERP與AI工單智慧排程系統，讓公司成功跨足醫療、風電與半導體領域，成為導入AI的製造業標竿。他強調，「技術創新不只是工具，更是企業文化的核心。」

志聖工業梁又文以法律背景投入工程產業，提出「變形蟲組織」概念，帶領企業快速因應市場變化，並以橫向結盟、縱向深耕的T型策略，成功帶領企業從面板跨足先進半導體。他形容當前為台灣設備業的「大航海時代」，呼籲產業「勇於出海、整合資源」。

順立智慧蘇基明從工程師轉型為新零售創業家，以「debug」精神創立CYBERBIZ，打造智慧倉儲物流系統，推動新零售數位轉型與國際化，與超過120家MarTech夥伴合作，建立全球化智能OMO生態圈。

愛爾達科技陳怡君則在台灣網路尚未普及時，洞察「網路就是未來的電視」，帶領公司走過多次危機，從VOD轉型為新媒體平台。她憑藉遠見於2008年取得奧運新媒體轉播權，開創數位體育傳播先河。

未能親自出席的東方風能陳柏霖，擁有IT與管理雙碩士背景，投身離岸風電產業，創立台灣首家營運大型工程船舶的本土公司，提供探勘、施工、運維整合服務。2024年更跨足歐洲市場，帶領台灣海事工程邁向國際舞台。