快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

從AI製造到離岸風電 安永企業家獎入圍決選名單揭曉

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
由左至右依序為君帆工業胡正杰總經理、志聖工業梁又文總經理、華城電機總經理許逸德、證交所田重偉副總經理、金管會莊琇媛副主委、安永聯合會計師事務所傅文芳所長、櫃買中心陳麗卿總經理、《安永企業家獎》評審主席周行一名譽教授、愛爾達科技陳怡君董事長、順立智慧蘇基明執行長。圖／業者提供
由左至右依序為君帆工業胡正杰總經理、志聖工業梁又文總經理、華城電機總經理許逸德、證交所田重偉副總經理、金管會莊琇媛副主委、安永聯合會計師事務所傅文芳所長、櫃買中心陳麗卿總經理、《安永企業家獎》評審主席周行一名譽教授、愛爾達科技陳怡君董事長、順立智慧蘇基明執行長。圖／業者提供

安永聯合會計師事務所15日舉辦《安永企業家獎》論壇，今年以「智能競勝 跨界躍進」為主題，表揚五位在不同領域以創新與韌性帶領企業成長的領導者。安永所長傅文芳表示，這些新世代企業家不僅擁抱智慧科技，更展現跨界合作與持續創新的領導精神，充分體現企業家精神的核心價值。

《安永企業家獎》是全球首個表彰傑出企業家的國際性獎項，至今在台灣已邁入第21年。歷屆得主皆以創新思維、堅定毅力及國際視野推動產業升級，今年入圍者的共同特質，是能在不確定的環境中找到新機會、結合數位科技與產業轉型，為台灣企業注入新動能。

五位入圍決選者分別是君帆工業胡正杰總經理、志聖工業梁又文總經理、順立智慧蘇基明執行長、愛爾達科技陳怡君董事長，以及東方風能陳柏霖董事長暨執行長。

論壇特別邀請2024年度《安永企業家獎》大獎得主、華城電機總經理許逸德，分享代表台灣赴蒙地卡羅參與《安永世界企業家大獎》的經驗與心得。他談到，企業家精神的本質在於「從挑戰中找到機會」，鼓勵年輕世代勇於承擔、敢於創新。

入圍的五位企業家也分享各自的創業歷程與關鍵轉型策略。君帆工業胡正杰上任後，帶領團隊重塑企業DNA，導入ERP與AI工單智慧排程系統，讓公司成功跨足醫療、風電與半導體領域，成為導入AI的製造業標竿。他強調，「技術創新不只是工具，更是企業文化的核心。」

志聖工業梁又文以法律背景投入工程產業，提出「變形蟲組織」概念，帶領企業快速因應市場變化，並以橫向結盟、縱向深耕的T型策略，成功帶領企業從面板跨足先進半導體。他形容當前為台灣設備業的「大航海時代」，呼籲產業「勇於出海、整合資源」。

順立智慧蘇基明從工程師轉型為新零售創業家，以「debug」精神創立CYBERBIZ，打造智慧倉儲物流系統，推動新零售數位轉型與國際化，與超過120家MarTech夥伴合作，建立全球化智能OMO生態圈。

愛爾達科技陳怡君則在台灣網路尚未普及時，洞察「網路就是未來的電視」，帶領公司走過多次危機，從VOD轉型為新媒體平台。她憑藉遠見於2008年取得奧運新媒體轉播權，開創數位體育傳播先河。

未能親自出席的東方風能陳柏霖，擁有IT與管理雙碩士背景，投身離岸風電產業，創立台灣首家營運大型工程船舶的本土公司，提供探勘、施工、運維整合服務。2024年更跨足歐洲市場，帶領台灣海事工程邁向國際舞台。

企業家 安永

延伸閱讀

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

柯文哲明重開羈押庭 他獻計北院「這樣做」維持原裁定

影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。