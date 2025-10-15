快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中央社宅婚育家庭配比提高到20%，符合條件民眾儘速把握。圖／國住都提供
中央社宅婚育家庭配比提高到20%，符合條件民眾儘速把握。圖／國住都提供

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，10月27日至11月25日受理申請。本季最大亮點是首度推出「婚育戶專案社宅」，並將婚育家庭配比提高到20%。

國家住都中心執行長柯茂榮指出，國家住都中心是中央推動社宅政策的核心力量，已於去年底達成前總統蔡英文「8年20萬戶」政策中、中央直接興辦12萬戶的目標；今年則是總統賴清德推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」的首個成果年，全年預算編列419億元，至9月底已執行290億元、執行率達7成。

柯茂榮預告，明年全國將有逾5,000戶新完工社宅，搭配都更分回及國公有房舍轉型等方式，社宅供給將持續倍增，朝2032年直接興辦25萬戶目標邁進。

國住都表示，本季招租案分布雙北與高雄，包括新北三重「富貴好室」、高雄三民「明仁好室」、「美都安居」、鳳山「鳳誠安居A」、「鳳松安居」等5案；另兩案婚育專案宅為台北文山「自慢藏婚育宅」及新北林口「世大運選手村社宅」，共761戶保留給婚育家庭。

凡於申請日前兩年內新婚，或育有6歲以下子女者，均可申請婚育宅。為保障幼兒就學與家庭穩定，婚育家庭可享最長12年租期；高雄鳳山兩案由國防部提供土地，特別保留30%戶數供軍職人員承租，展現政府對國軍與眷屬的照顧。

國住都補充，中央社宅今年截至第4季共完工14案、4,233戶，加上本季公告的招租戶數，全年招租戶總計高達4,864戶，其中1,022戶為婚育家庭保留戶，兩處婚育專案宅「自慢藏」與「林口世大運選手村」最快將於2026年2月1日開放入住，其餘5案社宅則預計2026年5月1日開放。

中央社宅線上申請懶人包。圖／國住都提供
中央社宅線上申請懶人包。圖／國住都提供

世大運 選手村 社宅

延伸閱讀

高雄同志大遊行前哨戰 擦亮彩虹地景挺性別平權

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

中和藝文基地遭疑蚊子館 新北青年局：年底前將辦30場活動

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。