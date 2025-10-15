中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住
國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，10月27日至11月25日受理申請。本季最大亮點是首度推出「婚育戶專案社宅」，並將婚育家庭配比提高到20%。
國家住都中心執行長柯茂榮指出，國家住都中心是中央推動社宅政策的核心力量，已於去年底達成前總統蔡英文「8年20萬戶」政策中、中央直接興辦12萬戶的目標；今年則是總統賴清德推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」的首個成果年，全年預算編列419億元，至9月底已執行290億元、執行率達7成。
柯茂榮預告，明年全國將有逾5,000戶新完工社宅，搭配都更分回及國公有房舍轉型等方式，社宅供給將持續倍增，朝2032年直接興辦25萬戶目標邁進。
國住都表示，本季招租案分布雙北與高雄，包括新北三重「富貴好室」、高雄三民「明仁好室」、「美都安居」、鳳山「鳳誠安居A」、「鳳松安居」等5案；另兩案婚育專案宅為台北文山「自慢藏婚育宅」及新北林口「世大運選手村社宅」，共761戶保留給婚育家庭。
凡於申請日前兩年內新婚，或育有6歲以下子女者，均可申請婚育宅。為保障幼兒就學與家庭穩定，婚育家庭可享最長12年租期；高雄鳳山兩案由國防部提供土地，特別保留30%戶數供軍職人員承租，展現政府對國軍與眷屬的照顧。
國住都補充，中央社宅今年截至第4季共完工14案、4,233戶，加上本季公告的招租戶數，全年招租戶總計高達4,864戶，其中1,022戶為婚育家庭保留戶，兩處婚育專案宅「自慢藏」與「林口世大運選手村」最快將於2026年2月1日開放入住，其餘5案社宅則預計2026年5月1日開放。
