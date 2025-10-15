金仁寶集團聯手守護龍門沙灘 150名志工熱血出擊

仁寶（2324）電腦、金寶（2312）電子及康舒（6282）科技聯手出擊，號召集團內部150位志工以具體行動響應聯合國永續發展SDG14保育及永續利用海洋生態的目標，並落實《昆明—蒙特婁全球生物多樣性綱要（GBF）》及《自然相關財務揭露框架（TNFD）》的核心精神，展現企業對自然與生物多樣性的長期承諾。

為喚起社會對自然生態與海洋環境保護的重視，金仁寶集團於新北市貢寮區龍門沙灘舉辦「金仁寶集團2025聯合淨灘」。台灣四面環海，孕育豐富多樣的生態與生物棲地，但塑膠污染與人為廢棄物正持續威脅海洋健康。金仁寶集團長期關注海洋保育與氣候變遷議題，透過年度聯合淨灘行動，響應《聯合國環境規劃署》（UNEP）「清潔海洋倡議（Clean Seas）」、GBF2030全球目標與TNFD自然揭露原則，推動污染減量、提升自然資本資訊揭露透明度，將國際倡議具體化為企業行動。

本次活動讓參與志工以數據化方式記錄並回報至全國海洋廢棄物資料庫，讓清理成果成為後續政策與教育推動的依據。行前亦安排海洋環境教育講座，介紹生物多樣性的重要性、塑膠污染的生態影響，透過「知識×行動×公民參與」的方式，深化員工對永續議題的理解。

康舒科技永續長陳國隆表示：「氣候變遷與生物多樣性喪失是全球兩大風險，企業不僅要減碳，更應關注自然資本的保育。透過此次行動，我們實踐GBF的『與自然和諧共生』願景，並以TNFD框架為基礎，逐步揭露企業對自然的影響與依賴。」

金寶電子吳志隆處長指出：「塑膠垃圾與海廢問題已成全球性挑戰。藉由志工行動與教育推廣，我們希望帶動更多員工及社會大眾共同面對，從源頭減塑、生活減廢開始，成為保護海洋的一環。」

仁寶電腦永續長彭聖華執行副總經理表示：「雖然有人認為單次淨灘的影響有限，但其真正意義在於讓同仁親身體驗守護海洋的重要，從中培養對自然的關懷，並將這份意識轉化為日常的永續行動，共同實踐企業對環境的長期承諾。」

金仁寶集團長期致力於ESG永續發展與生物多樣性治理，推動有薪志工假制度、鼓勵員工投入環保行動，並導入TNFD自然揭露架構，將自然相關風險與機會納入企業決策。集團堅信，唯有企業與社會攜手合作，方能實現「自然正成長（Nature Positive）」的願景，並以持續行動與跨界合作，為台灣的藍色海岸與地球的綠色未來留下永續印記。