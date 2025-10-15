快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

實踐公平待客 遠雄人壽將長者、新住民、罕病家庭等夥伴前進大巨蛋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽將長者、新住民、罕病家庭等夥伴帶進大巨蛋，織進遠雄人壽「公平待客」的服務網中。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽將長者、新住民、罕病家庭等夥伴帶進大巨蛋，織進遠雄人壽「公平待客」的服務網中。圖／遠雄人壽提供

大巨蛋的燈光下，看見新住民家庭、高齡長者、身心障礙者與罕病病友們的笑容，對遠雄人壽來說，這些不是一次偶然的公益活動，而是長期理念的具體展現。身為壽險業者，遠雄人壽希望提供的不只在於「當風險發生時給予保障」，而是回到與人緊密相連的產業核心，成為民眾圓夢的助手。

遠雄人壽長年力行公平待客原則，深信保險的價值不僅止於風險發生時的保障，更在於日常生活中持續的關懷與支持，多年來，致力打造一個更具包容性與可近性的服務環境，讓每一位民眾跨越語言、年齡或身心狀況的差異，都能安心理解保險、使用保險，並感受到被尊重與被看見的權利。遠雄人壽針對新住民提供九國語言的通譯與易讀資訊，幫助他們跨越語言隔閡，真正理解保險內容與權益。服務高齡長者，特別設立專線、設計簡明版本的商品簡介，並透過人員引導與協助，讓年紀不再是使用金融服務的障礙。針對身心障礙族群，推出手語視訊翻譯以及櫃台無障礙設施等多元服務，讓他們在每一次服務過程中感受到尊重與便利。

這些行動不是短暫的公益，遠雄人壽與許多單位合作，將長者、新住民、罕病家庭等夥伴帶進大巨蛋時，一場球賽就從單點的邀請，被織進遠雄人壽「公平待客」的服務網中。對部分人來說，夢想常因生活的限制而被壓縮，但一個小小的機會，就能幫助他們盡情感受世界的美好。曾有一名百歲長者首次參加活動，當他緩步走進球場，眼神中閃爍著難以言喻的光芒。他說自己年事已高，或許再也沒有機會來到這裡，遠雄人壽記住了這份心願，在他生日時再次邀請他進場並為他慶生，以同理與用心，讓夢想不只是回憶，而是可以重現的真實。

此外，遠雄人壽也曾邀請多個罕病病友團體來到大巨蛋觀賞賽事，卓飛症候群是一種罕見癲癇疾病，一位卓飛孩子，在家人與社工的陪伴下坐上觀眾席，他對周遭環境溫度、體溫變化與刺激格外敏感，遠雄人壽用心營造舒適、安全的觀賽環境，讓他能安心享受比賽。遠雄人壽陸續邀請小胖威利症、威廉斯氏症、軟骨發育不全症、結節硬化症、小腦萎縮症等病友以及世界盃盲棒選手們到大巨蛋欣賞精彩比賽，期待帶給他們不同的體驗以及心靈的療癒，藉由每一場活動也更認識他們並了解各自背後的生命故事，遠雄人壽讓公益不只是口號，而是每一次溫暖的加油聲。

遠雄人壽深信，企業的角色除了經營，更是連結，透過與臺北大巨蛋結合，遠雄人壽積極開創更多能讓人感受善意與包容的場域，藉由與不同族群的接觸與交流，展現公平待客的承諾，並落實對社會的關懷與回應，遠雄人壽期待將棒球運動的正向能量，轉化為多元族群生活中的感動與希望，讓保險不只是保障，更是溫暖社會的力量。

遠雄人壽 保險 大巨蛋

延伸閱讀

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄1＿移起發聲

中職／桃猿15日開賣總冠軍賽主場門票 大巨蛋最貴1800元

大巨蛋影城將試營運 北市：緩降梯操作空間符合規定

大巨蛋影城17日試營運 北市議員：逃生設備疑有問題

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。