實踐公平待客 遠雄人壽將長者、新住民、罕病家庭等夥伴前進大巨蛋

在大巨蛋的燈光下，看見新住民家庭、高齡長者、身心障礙者與罕病病友們的笑容，對遠雄人壽來說，這些不是一次偶然的公益活動，而是長期理念的具體展現。身為壽險業者，遠雄人壽希望提供的不只在於「當風險發生時給予保障」，而是回到與人緊密相連的產業核心，成為民眾圓夢的助手。

遠雄人壽長年力行公平待客原則，深信保險的價值不僅止於風險發生時的保障，更在於日常生活中持續的關懷與支持，多年來，致力打造一個更具包容性與可近性的服務環境，讓每一位民眾跨越語言、年齡或身心狀況的差異，都能安心理解保險、使用保險，並感受到被尊重與被看見的權利。遠雄人壽針對新住民提供九國語言的通譯與易讀資訊，幫助他們跨越語言隔閡，真正理解保險內容與權益。服務高齡長者，特別設立專線、設計簡明版本的商品簡介，並透過人員引導與協助，讓年紀不再是使用金融服務的障礙。針對身心障礙族群，推出手語視訊翻譯以及櫃台無障礙設施等多元服務，讓他們在每一次服務過程中感受到尊重與便利。

這些行動不是短暫的公益，遠雄人壽與許多單位合作，將長者、新住民、罕病家庭等夥伴帶進大巨蛋時，一場球賽就從單點的邀請，被織進遠雄人壽「公平待客」的服務網中。對部分人來說，夢想常因生活的限制而被壓縮，但一個小小的機會，就能幫助他們盡情感受世界的美好。曾有一名百歲長者首次參加活動，當他緩步走進球場，眼神中閃爍著難以言喻的光芒。他說自己年事已高，或許再也沒有機會來到這裡，遠雄人壽記住了這份心願，在他生日時再次邀請他進場並為他慶生，以同理與用心，讓夢想不只是回憶，而是可以重現的真實。

此外，遠雄人壽也曾邀請多個罕病病友團體來到大巨蛋觀賞賽事，卓飛症候群是一種罕見癲癇疾病，一位卓飛孩子，在家人與社工的陪伴下坐上觀眾席，他對周遭環境溫度、體溫變化與刺激格外敏感，遠雄人壽用心營造舒適、安全的觀賽環境，讓他能安心享受比賽。遠雄人壽陸續邀請小胖威利症、威廉斯氏症、軟骨發育不全症、結節硬化症、小腦萎縮症等病友以及世界盃盲棒選手們到大巨蛋欣賞精彩比賽，期待帶給他們不同的體驗以及心靈的療癒，藉由每一場活動也更認識他們並了解各自背後的生命故事，遠雄人壽讓公益不只是口號，而是每一次溫暖的加油聲。

遠雄人壽深信，企業的角色除了經營，更是連結，透過與臺北大巨蛋結合，遠雄人壽積極開創更多能讓人感受善意與包容的場域，藉由與不同族群的接觸與交流，展現公平待客的承諾，並落實對社會的關懷與回應，遠雄人壽期待將棒球運動的正向能量，轉化為多元族群生活中的感動與希望，讓保險不只是保障，更是溫暖社會的力量。