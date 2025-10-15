元大金捐贈200台機車 協助花蓮災區強化重建量能

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
助花蓮災區重建，元大金捐贈200部機車，市價超過一千萬元。圖／業者提供
助花蓮災區重建，元大金捐贈200部機車，市價超過一千萬元。圖／業者提供

為協助花蓮馬太鞍堰塞湖溢流受災戶早日回歸正常生活，元大金控（2885）旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨，共同捐贈機車200台予災區。

元大金行政長楊荊蓀表示，此捐贈機車的過程涉及採購、行政、掛牌、保險、過戶及稅務等多重程序，流程較為複雜。感謝行政院和經濟部的協調，加速了各部會的作業程序，期望能盡快將車輛送達災區。

楊荊蓀指出，考量到災區有900多部機車報廢，對居民的交通與生計造成巨大衝擊。元大金經商討後，決定提供最實用且急需的機車，作為最直接的援助方式。總計捐贈200部機車，市價超過一千萬元。

有關未來機車發放標準與方式，將全權交由行政院東部辦公室統一籌劃與宣布，據了解，會先以低收入且登記機車報廢的災戶優先，其餘採抽籤方式。

秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，元大金控集團持續投入公益與社會關懷，以實際行動展現企業的社會責任，面對突如其來的災害，希望能幫助災區早日恢復安定與活力。

