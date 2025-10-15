元大金捐贈200台機車 協助花蓮災區強化重建量能
為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受災戶早日回歸正常生活，元大金控（2885）旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨，共同捐贈機車200台予災區。
元大金行政長楊荊蓀表示，此捐贈機車的過程涉及採購、行政、掛牌、保險、過戶及稅務等多重程序，流程較為複雜。感謝行政院和經濟部的協調，加速了各部會的作業程序，期望能盡快將車輛送達災區。
楊荊蓀指出，考量到災區有900多部機車報廢，對居民的交通與生計造成巨大衝擊。元大金經商討後，決定提供最實用且急需的機車，作為最直接的援助方式。總計捐贈200部機車，市價超過一千萬元。
有關未來機車發放標準與方式，將全權交由行政院東部辦公室統一籌劃與宣布，據了解，會先以低收入且登記機車報廢的災戶優先，其餘採抽籤方式。
秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，元大金控集團持續投入公益與社會關懷，以實際行動展現企業的社會責任，面對突如其來的災害，希望能幫助災區早日恢復安定與活力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言