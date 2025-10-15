林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，證交所配合主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，資本市場需強化溝通品質與永續治理，IR與ESG定位為連結全球資金與企業長期價值的「雙引擎」。記者黃彥宏／攝影
該論壇探討全球環境變遷下，投資人關係（IR）與環境、社會、公司治理（ESG）議題的重要性，並聚焦企業如何透過強化溝通品質與永續治理，吸引全球資金，助力台灣資本市場穩健發展。

林修銘在致詞中表示，面對地緣政治風險升高、供應鏈重組及永續規範演進，企業創造價值與強化治理已是資本市場穩健發展的關鍵。若企業能將策略、風險、財務與永續目標對齊，並依國際標準提供有用資訊，必能獲得信任，促進全球影響力與回報。

在投資人溝通方面，證交所積極推動「壯大資本市場價值計畫」（Power-Up計畫），以強化上市公司與機構投資人的對話機制，並推動每季業績發表會和法人說明會，協助企業深化溝通。此舉與亞洲主要市場如日本、韓國將「提升企業價值」作為改革重點的趨勢一致。

此外，證交所子公司臺灣指數公司已於2024年推出「IR議合服務平台」，提供法說會、ESG議合與議合媒合服務。截至2025年10月9日，註冊會員包括上市上櫃公司841家、機構投資人242家，已完成149場上市公司法說會場地預約，並完成9項議合安排，持續協助企業耕耘投資人關係。

在深化企業永續治理方面，證交所持續推動ESG相關措施，包括碳盤查、數位化資訊與碳權交易所，以幫助企業提升永續治理能力。並宣示將在2026年以公司治理評鑑為基礎，轉型為ESG評鑑，為企業提供永續發展指引，並為投資人提供重要的績效評估標準。

