快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

行動支持本土乳業 蔣萬安明赴台南考察酪農產業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市政府率先推動「鮮奶週報」政策後，臺北市長蔣萬安將於16日前往臺南佳里區，走訪當地具代表性的酪農場，進一步了解臺灣本土酪農的實際運作現況。此行由立法委員謝龍介協助安排，邀請蔣萬安南下考察各縣市陸續推行鮮奶政策、鮮奶需求持續上升的情況下，本土酪農的產量與供應能量是否足以因應需求，盼讓「鮮奶週報」讓孩子喝得更營養、本土酪農走得更長遠的初衷，能持續延續下去。

自「鮮奶週報」上路以來，北市已送出超過226萬瓶鮮奶，今年9月1日更升級為全年不中斷的「鮮奶週報2.0」，不僅為學童補給營養，也結合在地酪農與食農教育，滿意度突破8成。

北市府表示，此次前往臺南考察，正是希望透過「鮮奶週報」深化學校與產地的連結，實地了解在臺北市率先推動該政策後，各縣市陸續推行，並在鮮奶需求提升的情況下，產地的供應現況與產業升級的發展方向。北市府感謝謝龍介委員的協助安排，原定行程因樺加沙颱風延期，改於10月16日「世界糧食日」登場，更具象徵意義。「鮮奶週報」的精神，也與聯合國糧食及農業組織（FAO）今年倡議的「Four Betters」理念高度契合——更永續的生產、更均衡的營養、更友善的環境，以及更完善的農民福祉。

此次考察地點為臺南佳里區的「梅桂牧場」，該牧場以育種技術優良、外銷實績亮眼聞名，是臺灣酪農業升級的典範。北市府表示，從牧場到餐桌，市府希望以實際行動支持在地乳品發展，協助酪農技術創新、品牌升級與永續經營，「喝在地鮮奶、挺在地農業」。

北市府進一步指出，「鮮奶週報」的推動，不只是營養政策，更是一條串起教育、農業與地方經濟的鏈結；如今包括新北、桃園等縣市也相繼推行，北市府樂見更多地方響應、願意分享經驗，並與各縣市攜手推動孩子健康成長、農業永續發展與國產乳品振興。

農業 考察 牧場

延伸閱讀

影／拜會蔣萬安 郝龍斌：蔣萬安盼國民黨要世代團結

續推升級版鮮奶周報2.0 蔣萬安明南下台南考察酪農場

蔣萬安赴議會國民黨團說明法案「輝達總部落腳何處」成重點

拜訪蔣萬安…郝龍斌：他說國民黨要世代團結 我是合適的黨主席

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。