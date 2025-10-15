快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

Red Hat 推出「Red Hat AI 3」實現協作式 AI 為 AI 代理奠基

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 15日宣布推出 Red Hat AI 3，此平台匯集 Red Hat AI Inference Server、Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）與 Red Hat OpenShift AI 的最新創新成果，不僅能簡化大規模高效能 AI 推論的複雜流程，更賦能企業得以將工作負載更順暢地從概念驗證（PoC）推向生產環境，同時改善 AI 驅動應用程式的協作。

企業將 AI 從實驗階段推向實際應用時，往往面臨資料隱私、成本控管及多樣化模型管理等重大挑戰。根據麻省理工學院 NANDA 計畫的《The GenAI Divide: State of AI in Business》報告指出，儘管企業投資AI金額高達400億美元，仍有約 95% 的企業未能從中獲得可衡量的財務報酬。

為應對上述挑戰，Red Hat 推出 Red Hat AI 3，專為資訊長和 IT 主管提供一致且統一的體驗，協助他們最大化加速運算技術的投資效益。企業不僅能於跨混合式或多供應商的環境中快速擴展與部署 AI 工作負載，還能透過單一通用平台，提升團隊在新一代 AI 代理等專案上的協作效率。Red Hat AI 3 以開放標準為基礎，能滿足企業在 AI 發展過程中各階段的需求，支援任何硬體加速器上的任何模型且適用於各種環境，包含資料中心、公有雲、主權 AI 環境，抑或是最遙遠的邊緣端。

Red Hat 副總裁暨 AI 事業部總經理 Joe Fernandes 表示，當企業將 AI 的應用規模從實驗階段擴展至生產環境時，將會面臨複雜性、成本與控管上新一波的挑戰。Red Hat AI 3 作為企業級開放原始碼平台，正是為了將上述障礙降至最低。藉由 的分散式推論等創新功能為代理式 AI 奠定基石，IT 團隊得以更有自信地在任何基礎架構上，以自己的方式將新一代 AI 投入實際營運。

Red Hat指出，當企業將AI推向生產環境後，其重心將從模型的訓練與調校移轉至推論，亦即企業 AI 的「執行」階段。Red Hat AI 3 著重於可擴展且符合成本效益的推論能力，並結合 Red Hat 自身的模型最佳化技術，為大型語言模型（LLM）提供生產環境級的服務。

AI 代理（AI agents）即將顛覆應用程式的建構方式，其複雜的自動化工作流程將對推論能力帶來嚴苛的要求。Red Hat OpenShift AI 3.0 版本不僅強化推論能力，更帶來專注於代理管理的新版或強化功能，可望為可擴展的代理式 AI 系統奠定基礎。

AI 平台

延伸閱讀

holoAN新主播上任！新STAFF「井月みちる」首次亮相 嘻嘻笑聲好魔性

爭議VT Sinder明日回歸Twitch直播 Shondo：希望你心態更穩定了

甲骨文攜手超微搶攻AI商機 將推出採MI450晶片雲端服務

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

國際評比兩年倒退11名 數發部長：今年希望將能量放回在數位政府

數發部長林宜敬9月上任後，今日首赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委魯明哲指出，日本早稻田大學每年都會進行國際數位...

沒那麼難抽！社宅中籤率最高近八成 新一波1,831戶今招租

國家住宅及都市更新中心15日舉行中央社會住宅2025年第四季招租發布會，本季7案共1,831戶今日公告招租，並定於10月...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。