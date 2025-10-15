北車發生通緝犯性侵案 台鐵提出四大加強防護措施

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北車站發生通緝犯性侵女子案，對此，台鐵公司已與鐵警局召開安全聯防會議，並提出四項加強臺北車站安全防護措施，包括定點守望密度增加、鐵警語車站建立安全聯防網、與鐵警組成關懷小組、協請北市社會局加強無家者輔導安置。

台鐵公司指出，對於本次事件深表遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出四項加強臺北車站安全防護措施，包括：

一、鐵警定點守望密度增加：針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每兩小時兩次定點守望增加至三次以上。

二、鐵警與車站建立安全聯防網：由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作。

三、站方與鐵警組成關懷小組：對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導。

四、協請台北市政府社會局加強無家者之輔導安置。

台鐵公司將持續與鐵警局及台北市政府社會局密切聯繫合作，透過「治安防範」與「社會關懷」雙軌並行，從根本改善車站環境安全，確保旅客與站區民眾之人身安全。

