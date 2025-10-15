興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大參展，透過海洋、山地、風暴與循環四大應用展區，將自然意象化為兼具舒適、機能與永續的紡織創新解決方案。同時設置「榮耀之脊」專區，回顧歷年榮獲 ISPO Textrends Award 等國際大獎的代表產品，展現企業在研發創新與全球專利布局的深厚實力。

興采表示，「潮境之島」四大應用展區從台灣自然地貌與潮汐更迭汲取靈感，結合全球領先的機能紡織科技，打造兼具機能、舒適與永續的創新布料，呈現展區新亮點。首先，「海風涼域」，捕捉海岸晨風的沁涼感受，將降溫科技融入日常與運動服飾，特色機能如ICE-CAFÉ 冰咖啡紗及涼感降溫系列、S.Café咖啡紗異味控制與快乾技術，結合輕量與排汗設計，適合海灘活動與日常運動穿著。

而「山嶺彈域」為取材山脈的堅韌與彈性，展現高延展性與耐磨性能，代表產品為STORMFLEECE LITE 輕磨毛布料、STORMEGA立體組織防護布料，結合動態彈性結構，適合攀越、健行與日常防護。

「風暴防域」專為極端氣候而設計，集防風、防水、保暖於一體。機能材料為STORMFLEECE刷毛系列、SINGTEX PROTECTOR 三層防護結構，以及eco2sy咖啡保溫棉，提供戶外探險的全方位守護。「循環沙域」以潮汐循環隱喻紡織品的再生之路，展示單一材質可回收布料 ONELASTEX、由回收紡織廢棄物與消費者廢棄衣物回收再製的RePUra薄膜，以及咖啡生質薄膜AIRMEM，推動紡織產業的完整循環經濟。