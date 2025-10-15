基隆港海運快遞平台啟用 加快物流時效 謝國樑：持續落實東客西貨願景

基隆港國際物流公司在基隆港內經營的「海運快遞物流平台」，今辦開幕典禮，業者預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃，協助中小企業拓展國際市場，也能加快跨境網購的發貨、送貨和取貨時效。

基隆港國際物流公司今辦物流平台啟用典禮，象徵基隆港在智慧物流與城市經濟發展邁入新的里程碑，基隆市長謝國樑和港務、關務、法務及業界出席，共同見證基隆海運物流產業新篇章。

基隆港國際物流董事長鄒博俊說，物流不只是運輸貨物，更是城市、產業與國際的連結。為了建構這個平台，團隊付出了極大的心力，每一步都充滿挑戰。

基隆港國際物流總經理郭惠農表示，過去這幾年共投資6億元成立基隆港第一家海運快遞物流平台，也是第一家雜貨櫃X光通關作業專區。預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃，希望能成為促進基隆港經濟的新動力，並且提高在地就業機會，協助中小企業更順利拓展國際市場。

謝國樑表示，海運快遞平台啟用是基隆港提升競爭力，邁向國際物流樞紐的重要關鍵。市府全力支持港區建設，持續落實「東客西貨」的城市發展願景。