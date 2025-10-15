快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

基隆港海運快遞平台啟用 加快物流時效 謝國樑：持續落實東客西貨願景

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆市長謝國樑、立委林思銘和港務、關務、法務及業界出席，共同見證基隆海運物流產業新篇章。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆市長謝國樑、立委林思銘和港務、關務、法務及業界出席，共同見證基隆海運物流產業新篇章。記者邱瑞杰／攝影

基隆港國際物流公司在基隆港內經營的「海運快遞物流平台」，今辦開幕典禮，業者預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃，協助中小企業拓展國際市場，也能加快跨境網購的發貨、送貨和取貨時效。

基隆港國際物流公司今辦物流平台啟用典禮，象徵基隆港在智慧物流與城市經濟發展邁入新的里程碑，基隆市長謝國樑和港務、關務、法務及業界出席，共同見證基隆海運物流產業新篇章。

基隆港國際物流董事長鄒博俊說，物流不只是運輸貨物，更是城市、產業與國際的連結。為了建構這個平台，團隊付出了極大的心力，每一步都充滿挑戰。

基隆港國際物流總經理郭惠農表示，過去這幾年共投資6億元成立基隆港第一家海運快遞物流平台，也是第一家雜貨櫃X光通關作業專區。預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃，希望能成為促進基隆港經濟的新動力，並且提高在地就業機會，協助中小企業更順利拓展國際市場。

謝國樑表示，海運快遞平台啟用是基隆港提升競爭力，邁向國際物流樞紐的重要關鍵。市府全力支持港區建設，持續落實「東客西貨」的城市發展願景。

謝國樑說，隨著跨境電商崛起與海運快遞需求增加，海運快遞物流平台整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場，同時也優化海關人力運用，為港區營運注入新動能。

基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆市長謝國樑表示，海運快遞平台啟用是基隆港提升競爭力，邁向國際物流樞紐的重要關鍵。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆市長謝國樑表示，海運快遞平台啟用是基隆港提升競爭力，邁向國際物流樞紐的重要關鍵。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆港國際物流總經理郭惠農表示，平台啟用有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，基隆港國際物流總經理郭惠農表示，平台啟用有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，有助提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，設置長寬高各1.8公尺X光檢查儀，確保貨物合法。記者邱瑞杰／攝影
基隆港首座海運快遞物流平台今辦開幕典禮，設置長寬高各1.8公尺X光檢查儀，確保貨物合法。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 平台 中小企業

延伸閱讀

吳禹辰接副發言人…綠營譏別人不要的通通收 謝國樑：吳對團隊定有助益

罷免綠委張宏陸失利 「走投無陸」發起人吳禹辰接基市府副發言人

謝國樑再邀公民團體座談…藍綠議員解讀不同 罷免領銜人：定案後再說

去年的今天罷免謝國樑投票 謝：已1年仍滿懷感謝 盼再和公民團體座談

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

國際評比兩年倒退11名 數發部長：今年希望將能量放回在數位政府

數發部長林宜敬9月上任後，今日首赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委魯明哲指出，日本早稻田大學每年都會進行國際數位...

沒那麼難抽！社宅中籤率最高近八成 新一波1,831戶今招租

國家住宅及都市更新中心15日舉行中央社會住宅2025年第四季招租發布會，本季7案共1,831戶今日公告招租，並定於10月...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。