高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外
高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為優先。
史哲在專訪中指出，高鐵無法設立親子車廂，但會持續宣導「寧靜文化」。他說，根據統計，有七成客訴與講電話太大聲或看影片不戴耳機有關，寧靜車廂並非針對家長或孩童，而是希望乘客能以自律方式提升乘車品質。
他也透露，政策上路至今每日約有七、八百件勸導，但以高鐵每日200班次運量來看，平均每班僅五件；真正針對小孩吵鬧的案件為個位數。
不少網友支持高鐵立意，認為「公共場合本來就應該保持安靜」：「立意良善，是被過度解讀了」、「講電話太大聲才是問題，小孩反而還好」、「寧靜車廂很好啊，有需要的就搭一般車廂」。也有人表示，「有小孩就乖乖去一般車廂吧，大家互相尊重就好」。
但批評聲浪同樣激烈，不少人對史哲的回應不滿：「酬庸不意外吧」、「單獨設親子車廂哪裡難？」、「道歉是嘴上說說，政策還不是不改」、「親子車廂有市場，不設根本是懶」。還有人直言，「高鐵票價不便宜，應該提供多元選擇」，質疑公司只會「說抱歉、不作為」。
