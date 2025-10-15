快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵「寧靜車廂」惹議延燒！史哲親上火線道歉，強調未針對兒童，將調整執行方式、以親子感受為優先。（本報資料照片）
高鐵「寧靜車廂」惹議延燒！史哲親上火線道歉，強調未針對兒童，將調整執行方式、以親子感受為優先。（本報資料照片）

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為優先。

史哲在專訪中指出，高鐵無法設立親子車廂，但會持續宣導「寧靜文化」。他說，根據統計，有七成客訴與講電話太大聲或看影片不戴耳機有關，寧靜車廂並非針對家長或孩童，而是希望乘客能以自律方式提升乘車品質。

他也透露，政策上路至今每日約有七、八百件勸導，但以高鐵每日200班次運量來看，平均每班僅五件；真正針對小孩吵鬧的案件為個位數。

編輯推薦

不少網友支持高鐵立意，認為「公共場合本來就應該保持安靜」：「立意良善，是被過度解讀了」、「講電話太大聲才是問題，小孩反而還好」、「寧靜車廂很好啊，有需要的就搭一般車廂」。也有人表示，「有小孩就乖乖去一般車廂吧，大家互相尊重就好」。

但批評聲浪同樣激烈，不少人對史哲的回應不滿：「酬庸不意外吧」、「單獨設親子車廂哪裡難？」、「道歉是嘴上說說，政策還不是不改」、「親子車廂有市場，不設根本是懶」。還有人直言，「高鐵票價不便宜，應該提供多元選擇」，質疑公司只會「說抱歉、不作為」。

高鐵 寧靜車廂 史哲 小孩 票價 客訴

延伸閱讀

生前把房子過戶給子女…換來孝順還能減稅？律師直言「太危險」：務必三思

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

0050被外資兩天大砍逾15.5萬張…很苦？眾人悠哉：人棄我取為獲利之道

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

國際評比兩年倒退11名 數發部長：今年希望將能量放回在數位政府

數發部長林宜敬9月上任後，今日首赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委魯明哲指出，日本早稻田大學每年都會進行國際數位...

沒那麼難抽！社宅中籤率最高近八成 新一波1,831戶今招租

國家住宅及都市更新中心15日舉行中央社會住宅2025年第四季招租發布會，本季7案共1,831戶今日公告招租，並定於10月...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。