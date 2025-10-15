中鋼開出11月份盤價 以平盤定調

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）15日開出11月盤價，該公司指出，近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，十一月份月盤產品以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

針對總體經濟變化，中鋼指出，美歐等主要經濟體平穩運行，OECD 微幅上調今年全球經濟成長率至3.2%，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD 對明年估值仍持平在2.9%。

台灣方面，受惠人工智能及半導體相關產品拉貨強勁，出口強勁續推動經濟成長，然傳產及製造等其他產業則表現分化，動能相對弱勢。下半年民間投資及消費增幅趨緩，主計總處預估今年 GDP 成長率仍可達4.45%。

中鋼進一步表示，在鋼鐵市場方面，鐵礦砂價格維持在每公噸105美元附近，冶金煤持平在每公噸190美元上下。美國熱軋行情自低點回升超過每公噸40美元，回穩至每公噸900美元。

而歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，將重塑歐洲鋼鐵貿易格局；至於中國大陸工信部發布「鋼鐵行業穩增長工作方案」，嚴禁新增產能，落實產能產量精準調控。世界鋼鐵協會(worldsteel)最新鋼鐵短期需求預測對今(2025)年估值為17.5億噸，與2024年相當。2026年則有望溫和成長至17.72億噸。寶鋼11月平板類產品以平高盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，國際鋼價整體呈現平穩態勢。

面對近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，十一月份月盤產品以平盤定調。

