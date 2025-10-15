接軌 IFRS 新制 KPMG 推 CAMS 助企業破解碳揭露難題

全球邁向淨零碳排的腳步加快，永續揭露不再只是形象工程，而是攸關企業能否持續在國際市場競爭的關鍵。專家指出，隨著IFRS永續揭露準則 S1（一般揭露要求）與 S2（氣候相關揭露）正式上路，企業必須在財報中同步揭露溫室氣體排放資訊，內容涵蓋範疇一、二、三，且需依法定時程完成揭露，讓企業在數據治理、跨部門整合與合規管理上都面臨前所未有的挑戰。

KPMG 安侯企業管理股份有限公司執行副總經理陳其愷表示，IFRS S1 與 S2 最大的改變，是將永續資訊與財務資訊整合揭露，企業必須與年報同步發布，意味著資料蒐集、驗證、內控流程都要更即時、更精準。

陳其愷提醒，尤其範疇三（Scope 3）排放涵蓋供應鏈上下游、員工通勤、差旅與產品報廢等，數據龐雜又分散，若仍依賴人工彙整，不僅耗時，也容易出錯，增加延誤與罰責風險。

為協助企業應對新挑戰，KPMG推出全新數位化解決方案──碳管理系統 CAMS（Carbon Accounting Management System），依循國際標準設計，全面對應 ISO 14064、ISO 14067 並支援 IFRS S1、S2 的揭露架構，可協助企業建立透明、可查證的碳數據管理體系，確保揭露內容符合監管要求。

陳其愷指出，碳管理不只是環保議題，而是企業營運風險控管與國際競爭力的核心關鍵，透過 CAMS，企業能在期限內完成揭露，同時為未來碳交易、碳定價與供應鏈減碳打下基礎。

CAMS 具備四大優勢，一是全面對應國際標準，滿足 IFRS 與 ISO 的揭露要求；二是集中整合各據點碳排放數據，支援範疇一至三分類；三是結合 RPA 與 ERP 自動化技術，自動擷取供應鏈、物流與差旅資料來源，提升準確度與即時性；四是可設定減碳目標與績效追蹤，透過儀表板分析成果差距，協助企業持續改善。

陳其愷補充，CAMS 不只是工具，更是策略夥伴，未來將持續擴充供應鏈碳管理、碳費試算與碳交易模擬模組，協助企業在全球永續競爭中穩健前行。