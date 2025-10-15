高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車全力出動，並於超尖峰時段增開自由座班次，最終順利完成疏運任務。不過，針對自由座擁擠與尖峰時段對號車廂開放站立的爭議，史哲笑稱「已被罵成『史要錢』」，強調在「安全第一」前提下，如何兼顧運量與乘車舒適度，始終是最困難的課題。

史哲今日接受《Yahoo齊有此理》專訪時提到，高鐵開通已18年，車組數量成長仍趕不上運量需求，目前已採購12組新車，預計明年陸續到港，2027年8月起投入營運。史哲坦言，未來兩年是高鐵營運的「艱困期」，檢修時間僅剩每日深夜4小時，全靠維修團隊以最高強度維持系統妥適率。

展望後續營運，史哲提出「高鐵2.0」願景，強調要在「兩前提、一必要」下調整票價，必須先提升服務品質與維修能量，並完成車輛汰舊換新，才會考慮票價調整。

此外，近期高鐵推行的「寧靜車廂」政策引發熱議，部分家長擔心帶小孩乘車會受指責。史哲坦言，寧靜車廂構想已醞釀多時，「但從沒想過會跟小孩扯上關係」。他苦笑表示，從事服務業首要原則是「先說對不起」，因此對政策引起的誤會公開致歉，「千錯萬錯都是我們的錯」。

他說明，高鐵過去七成客訴與「講手機太大聲」有關，寧靜車廂的初衷是提升乘車文化，並非限制自由。政策上路三周以來，每日勸導約700多件，其中八成為手機音量過大，兩成是交談聲音過高，涉及兒童吵鬧的情況僅占個位數。

史哲表示，目前採取柔性勸導方式，由保全與列車安全人員協助巡視，僅針對在座位上講手機或開擴音者，並未鎖定特定族群。他強調，「寧靜車廂」與「親子車廂」理念並不衝突，而是可以共存；未來希望大眾運輸乘客能自發降低音量，就像捷運禁食一樣，逐步成為社會共識。

身為三個孩子的父親，史哲也分享自身經驗，笑言當年帶孩子搭車「整路都在道歉」，甚至曾遇兒子爬上置物架的情況。他強調，理解家長育兒的辛苦與焦慮，也期盼社會能以支持與包容的態度，共同打造親子友善的乘車環境。