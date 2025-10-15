從嘉義連結世界 ACPA11國際會議登場 引爆智慧農業新浪潮

2025年第11屆「亞洲-澳大利亞精準農業會議」（ACPA11, Asian-Australasian Conference on Precision Agriculture）本月14日起至16日於嘉義市耐斯王子大飯店舉行。會議由中華農業機械學會主辦，委由嘉義大學生物機電工程學系承辦，吸引來自全球16個國家與地區的學者專家及產官研代表齊聚嘉義，共同探討智慧農業與精準科技的前瞻發展。

本屆與會國家涵蓋韓國、日本、中國、越南、印尼、馬來西亞、德國、義大利、美國、印度、紐西蘭、新加坡、盧安達、孟加拉、阿富汗及台灣等16國。大會主題聚焦於「精準與智慧農業的跨域應用與永續未來」，內容橫跨智慧感測技術、無人機農業應用、作物生理資訊監測、AI數據分析、農業機械自動化及環境永續管理等議題，共發表172篇論文，包含專題演講、邀請講座、口頭報告與海報展示，討論熱烈。

會議由嘉義大學副校長兼中華農業機械學會理事長洪滉祐教授與台灣大學名譽教授陳世銘共同揭幕，農業部科技司副司長陳瑞榮及嘉大校長林翰謙到場致詞。

理事長洪滉祐表示，本次會議不僅象徵台灣在智慧農業領域的研究能量受到國際肯定，更展現嘉義作為「智慧農業重鎮」的城市潛力，期望藉此機會推動更多跨國合作與技術轉移。

嘉大生物機電工程學系主任邱永川指出，嘉義地區擁有得天獨厚的農業條件與科技研發能量，本次承辦ACPA11國際會議，是台灣農業科技發展的重要里程碑。會議期間不僅促進國際學術交流，更深化產官學合作，為智慧農業的新趨勢奠定關鍵基礎。