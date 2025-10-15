國際評比兩年倒退11名 數發部長：今年希望將能量放回在數位政府

數發部長林宜敬9月上任後，今日首赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委魯明哲指出，日本早稻田大學每年都會進行國際數位政府評比，台灣數位政府評比2022年還有第9名的成績，但到了2024年時，排名竟已落到第20名，遠輸鄰近的新加坡、南韓以及泰國，對此，林宜敬表示，過去有些預算資源都放在打詐，但今年希望將預算資源、能量擺回去數位政府。

日本早稻田大學歷年都會針對國際數位政府進行排名評比，根據資料顯示，2018年時，台灣數位政府排名位列第9名，2019、2020年均排名11名，2021年排名第10名，2022年排名第9名，但從2023年時開始大幅滑落，2023年僅排名第15名，2024年排名則落到第20名。

若同樣比較2022年到2024年的國際數位政府排名變化，早稻田大學資料顯示，2022年時，新加坡數位政府排名名次僅為第4名，但到2024年時，新加坡數位政府排名已經拿下第1名，南韓數位政府2022年排名僅在第7名，2024年時已經來到第5名。

魯明哲表示，亞洲鄰近國家的排名都在節節上升，僅有台灣過去兩年都在退步，而且一退步就是連續兩年退步，而且2024年排名第20名，相較於2022年的第9名，等於是往後退步11名，「這部分很值得檢討、很不應該，如果再這樣下去，數位發展部會必成『數位大退步』。」

對此，林宜敬回應，數發部一成立，就遇到詐騙橫行，本來應該要將許多能量、資源都放在數位政府，但是，過去許多資源都放在打詐，投入在數位政府領域的心力也不夠，今年希望在打詐領域有些成果之後，希望把一些資源、能量擺回去做數位政府。

魯明哲要求，過去台灣在數位政府方面的基礎很踏實，數發部成立到現在經過這1-2年，台灣的數位發展應該要像大樓穩穩向上蓋，而不是每年給了這麼多預算，國際數位政府排名評比，不僅沒有蒸蒸日上、還持續倒退，要求數位發展部應重視相關問題。