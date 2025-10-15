寶元智造攜手全國電子 開創家具×3C創新通路新篇章

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工業4.0控制器領導品牌寶元數控(4587)旗下子公司寶元智造，正式宣布與全國電子攜手合作，推出跨界整合新模式。首波據點「寶元快客櫃×全國電子民族店」今(15)日試營運，並將於11月初開幕。未來將陸續拓展至全國電子全台門市，逐步導入各地銷售據點。

此舉象徵寶元集團從智慧製造，跨足消費市場的重要里程碑，也為國內家居產業開啟全新通路篇章。

此次合作整合雙方在「智慧製造」與「零售通路」的核心優勢，讓消費者能在熟悉的全國電子門市中，直接體驗並選購寶元快客櫃產品。

「寶元快客櫃」主打快速交期、彈性客製、模組設計，從單品櫃到全屋系統櫃都能夠靈活搭配，深受年輕家庭與設計師喜愛。而透過此合作，產品更貼近消費者生活，也讓全國電子門市從傳統3C家電銷售，進一步延伸至智慧居家整合服務，為顧客帶來更完整的生活提案。

寶元智造表示，首間合作店位於高雄市全國電子民族店，現場設有專屬展示空間，提供櫃體體驗、設計諮詢與即時下單服務。

未來，北台灣門市也將陸續開幕，並作為示範據點。雙方將以區域旗艦店為核心，逐步推展至全台，讓更多家庭輕鬆體驗「系統櫃也能即買即裝」的概念，實踐「智慧製造走進生活，設計靈感走進每個家」。

寶元數控長年深耕於智慧製造與自動化技術，旗下寶元智造進一步延伸技術實力，打造從板材加工、設計生產到終端銷售的一站式整合服務。

此次與全國電子的合作，代表寶元集團成功串聯「製造端 × 通路端 × 消費端」的完整價值鏈，讓台灣製造不再只是工業生產，而是走進每一個家的生活實踐。

未來，寶元智造將持續以「從工業製造到美好生活」為願景，推動家居產業邁向更高層次的 智能化、品牌化與國際化。透過與全國電子的跨界合作，寶元快客櫃 將讓更多家庭享受即時客製、快速安裝的便利體驗，開啟科技與設計共融的全新生活篇章。

