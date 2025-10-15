房市涼了 基隆異軍突起 首季購屋總價衝破750萬、年漲幅逾二成

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中信房屋彙整內政部不動產資訊平台資訊指出，今年首季國內買賣契約價格平均總價為1,328萬元，較去年同期1,349.7萬元微幅修正1.6%，顯示整體房價已進入盤整階段。

進一步觀察各縣市房價表現，基隆市異軍突起，近一年首季平均總價從623.5萬元攀升至757.8萬元，年漲幅高達21.5%，遙遙領先其他地區。與排名第二、年漲幅約4.9%的桃園市、第三名的嘉義縣4.8%，甚至第四、第五名的新竹市3.9%和苗栗縣3.6%，有明顯落差。

中信房屋研展室副理莊思敏分析，當前房市呈現「有撐則穩，過漲則修」的分化格局，具備人口、產業與建設題材支撐的區域，房價得以維持平穩甚至微幅上揚；反之，部分利多提前反映、但實質建設尚未到位的地區，在此波市場修正中則率先回檔修正。

觀察近一年首季國內平均購屋總價年漲幅最多的前五大縣市，北北基桃生活圈中的基隆市與桃園市，因房價較雙北市親民，近年來吸引了不少有預算考量的外溢購屋人口，進而帶動區域房市交易量能的提升；而嘉義縣、新竹市、苗栗縣等地，則受惠於科技產業題材發酵，在就業人口的紅利支撐下，區域房市依然穩健。

中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆市核心優勢在於房價基期低，根據內政部統計，今年首季基隆市的房貸負擔率僅27.11%，是全國房貸負擔最輕的地區。

劉展麟分析，儘管近年房價有所上漲，但基隆市仍是北北基桃生活圈中少數能見到每坪成交價還落在1、2字頭的區域，再加上TPASS通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密，因此近年到基隆市買房的雙北外溢人口越來越多，並同步帶動了區域房市交易量走高。

另外，劉展麟說，目前基隆市新案平均每坪成交價已站上4字頭，部分指標案甚至每坪上看5字頭，新建案的上漲也成為推動整體區域房價走揚的重要動能。

劉展麟指出，當前房市面臨的最大挑戰在於「貸款難」，在此情況下，投資客與置產客大量退場，換屋族也因貸款問題轉向觀望，使得在貸款條件上較具優勢的首購族成為市場主力，對照基隆相對親民的房價，本就是首購族的首選之一，因此區域房市較不易受市場波動的影響。

展望未來，劉展麟認為，基隆捷運計畫、基隆市港再生標竿計畫、貨櫃遷移計畫等，都讓區域房市前景有想像空間，建議有自住需求或打算長期持有的購屋民眾，不妨趁當前市場降溫、屋主心態放軟之際，積極看屋，大膽出價，把握入市良機。

