廣越：迎歷年最好第4季　約旦廠稅率低訂單湧入

羽絨服代工大廠廣越第3季營收新台幣72.71億元，季增51.3%，也比去年同期成長10.4%，創同期次高，僅次於2022年第3季的77.85億元。廣越董事長吳朝筆今天表示，隨對等關稅大致底定，廣越旗下約旦廠稅率偏低，客戶訂單湧入，廣越今年底業績可望創下「歷年最好的第4季」。

吳朝筆在台北紡織展現場接受媒體訪問，他表示，隨美國對等關稅大致底定，成衣品牌客戶開始調整產區分布，其中廣越的約旦廠稅率為15%，低於其他主要紡織生產基地如越南的20%，以及印尼的19%，具稅率優勢，獲得客戶優先下單，並有新品牌客戶加入。

吳朝筆提到，廣越約旦廠今年出貨量比起去年足足成長5成，目前產能滿載；廣越已啟動擴廠計畫，今年新增15條產線，預計到年底擴增至60條生產線，有望帶動約旦廠明年出貨量再成長3成，成為公司主要營運動能。

吳朝筆表示，今年中國羽絨服市場動能強勁，訂單年增率近6成；美國雖然有關稅干擾，但訂單仍穩定向上。廣越今年前9月營收148.23億元，年增13.29%，擺脫連2年下滑頹勢。

獲利方面，廣越第2季受新台幣強升影響，認列匯損約1.68億元；加上越南前江廠廠房發生火災，保險理賠尚在申請中，先認列2.12億元火災損失，造成上半年歸屬母公司淨損1.65億元，每股淨損1.6元。

吳朝筆表示，隨第3季新台幣回貶，部分匯損有望回沖，加上第3季是羽絨服傳統出貨旺季，公司營運可望轉盈，且第4季有望創下歷年同期最佳成績。