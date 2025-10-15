沒那麼難抽！社宅中籤率最高近八成 新一波1,831戶今招租

國家住宅及都市更新中心15日舉行中央社會住宅2025年第四季招租發布會，本季7案共1,831戶今日公告招租，並定於10月27日起至11月25日正式受理申請。

國家住都中心表示，社宅沒有那麼難抽，之前辦理萬華安居、五谷好室A、林口世大運選手村、龍岡好室、崇實安居等社宅抽籤，包括林口世大運選手村、崇實安居中籤率都近8成，歡迎符合資格民眾積極申請。

國家住都中心執行長柯茂榮表示，本季招租房源分布雙北及高雄，最大亮點為大幅提高婚育戶身分配比至20%，並首度推出「婚育戶專案社宅」，以實際行動鼓勵年輕人「敢婚、願生、樂養」。

本次招租社宅包括新北市三重區「富貴好室」（142戶）、高雄三民區「明仁好室」（139戶）、「美都安居」（325戶），以及鳳山區「鳳誠安居A」（320戶）和「鳳松安居」（411戶）。

另為積極回應少子化議題，本季針對新婚及育兒家庭規劃「婚育宅專案」，台北市文山區「自慢藏婚育宅」（40戶）及新北市林口區「世大運選手村社宅」（454戶）兩案，全數僅提供婚育家庭申請。

國家住都中心表示，連同其他5案，本季共有761戶為婚育家庭保留戶，凡申請日前兩年內新婚，或育有6歲學齡前子女，皆符合婚育宅申請資格。此外，為確保孩童就學穩定，育兒家庭更可享有最長12年租期保障。

另外，考量國軍眷屬的居住需求，高雄鳳山區兩案（鳳誠安居A、鳳松安居）因由國防部提供土地，特別保留30%戶數供軍職人員承租，體現國家對軍人及眷屬的關懷。

為提供民眾更便捷的申請體驗，中央社宅招租持續採24小時線上申請（安居好室入口網），並進一步簡化流程：

本季採同一縣市推同行政區「合併招租」，民眾申請時只需勾選行政區，若抽中正取，便可依選屋序號選擇該區社宅，加速選屋效率。

住都中心提醒，符合資格者可跨縣市一併申請社宅，例如就業、就學或設籍於新北市，且所得財產標準符合者，便可同時申請高雄市的社宅。