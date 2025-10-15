統一首度進軍洋芋片市場 打響零食市場前哨戰
統一集團（1216）生活品牌「UNIDESIGN」自發展口罩、發熱衣、紙巾等日用相關產品，銷售大獲好評後，為搶70億元洋芋片商機，以經濟實惠的價格結合高品質體驗，拓展至食品品類，首波推出「UNIDESIGN洋芋片系列」，正式打響洋芋片零食市場前哨戰。
據統計，台灣洋芋片零食市場年規模約達70億新台幣。洋芋片因其酥脆口感及多樣口味、食用時機廣泛、愈吃愈涮嘴等特性，使洋芋片成為休閒零食市場代表性的品類。
看準洋芋片年輕消費族群潛力，此次統一以UNIDESIGN品牌搶先推出「經典原味」、「唐辛子風味」兩大洋芋片口味，均使用嚴選整顆馬鈴薯切片製成。「經典原味」洋芋片將馬鈴薯薄切後佐以鹽簡單調味，鹹香薯香完美結合，能夠品嘗洋芋片最純粹經典的好味道；「唐辛子風味」洋芋片則結合多種香辛料，散發烤焙蔬菜與洋蔥的鮮甜香氣，風味層次濃郁，讓人一口接著一口愛不釋手，最適合喜歡微辣風味的洋芋片愛好者。
