快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

福懋李敏章：中國低價搶單壓力大 以創新產品突圍、布局第三生產據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

「2025年台北紡織展（TITAS）」邁入第二天，福懋（1434）總經理李敏章指出，今年紡織業面臨中國低價競爭與全球需求保守雙重壓力，上游原料價格偏弱，中游布料廠壓力最大，成衣端相對穩定。

李敏章分析，中國廠多以低價搶單，甚至將布料生產基地外移至越南、印尼等地；但他也坦言，中國布廠雖設備新穎，品質穩定性仍待時間驗證，品牌端多採觀望態度，未來一旦品質提升，則威脅將進一步加重。面對產品價格戰，福懋策略是以創新產品與差異化材料搶占高端市場，維繫品牌信任。

在產能布局方面，李敏章表示，公司傾向不在現有生產基地擴廠，而會尋找第三生產據點；目前台灣、越南廠區接近滿載，中國仍有餘裕。秋冬產能利用率可達九成以上，春夏約七成；評估未來設廠以亞洲為主，鎖定具成衣聚落與市場規模的地區，暫不考慮歐美設廠。

展望後市，李敏章指出，第4季出貨主要為2026春夏尾聲與秋冬新品訂單，目前大品牌下單保守，小品牌訂單相對活躍；需觀察歐美感恩節、聖誕節與天候變化對銷售的影響。2026年因美國關稅政策影響，整體展望偏保守。不過，他預期2026世界盃足球賽將帶動球衣布料需求，尤其是首次三國聯辦，由美國、加拿大、墨西哥共同承辦，共計48支球隊，規模更勝以往，供應鏈自2025年下半年起陸續拉貨，若晉級隊伍有望迎來追加訂單，對業績將有正面挹注。

延伸閱讀

台塑集團轉型 不放棄石化業

8月製造業加班工時連15月上揚 電子業時數再攀高 傳產持續下滑

捷流閥業營逐季增溫

國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

相關新聞

輝達為何遲不接受 T12？專家完整分析：只是從現在的坑跳到另一個大坑

輝達（NVIDIA）優先考慮的北士科T17、T18土地卡關，台北市政府提出T12供輝達選擇，但輝達尚未接受。為什麼T12...

新北共享運具重大違規「全國停權」 業者：樂觀其成

為防止共享機車與汽車使用者屢犯重大違規，新北市交通局與業者及警方共同建立「聯合停權機制」，只要使用者在任一平台發生酒駕、...

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透...

國際評比兩年倒退11名 數發部長：今年希望將能量放回在數位政府

數發部長林宜敬9月上任後，今日首赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委魯明哲指出，日本早稻田大學每年都會進行國際數位...

沒那麼難抽！社宅中籤率最高近八成 新一波1,831戶今招租

國家住宅及都市更新中心15日舉行中央社會住宅2025年第四季招租發布會，本季7案共1,831戶今日公告招租，並定於10月...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。