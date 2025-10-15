PChome 24h購物攜7-ELEVEN推北北桃「超速配」 運費門檻降至350元

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全面備戰電商年度最大戰役雙11的購物潮，PChome 24h購物繼10月1日宣布加入uniopen會員生活圈，與OPENPOINT點數生態圈深度整合後，15日進一步深化策略合作，推出全新超商快速到貨服務 「PChome 超速配」。鎖定台北市、新北市以及桃園市核心生活圈，服務範圍涵蓋超過1,800家指定門市，單筆消費滿350元即可免運、周末假日照常出貨，讓消費者享受比傳統超取更快、更便利的購物體驗。

根據《2025台灣電商物流白皮書》調查顯示，2025年消費者取貨通路以7-ELEVEN市占率高達81%，且對標榜快速到貨的產品，有超過六成的消費者期望在24小時內送達，有20.8%的填答者期望在12小時內送達。在消費市場對電商物流配送速度期望不斷提升的趨勢下，PChome 24h購物與7-ELEVEN於北北桃率先推出「PChome 超速配」服務，其中最大的特點是，只要消費者於凌晨00：00前下單，隔日9點前就送達指定7-ELEVEN門市，夜間配送速度更勝宅配，大幅縮短了傳統超商取貨的等待時間。

