王文淵交棒後首公開現身 看紡織業突圍永續產品關鍵

台塑企業管理中心主任委員王文淵8月交棒台塑企業經營權，將台塑企業行政中心總裁職務交給南亞董事長吳嘉昭後，今天現身台北紡織展（TITAS），為台灣紡織業加油打氣。他指出，紡織業產能過剩下，環保永續產品看起來比較有機會。

面對媒體「巧遇」，王文淵說「今天一早去做體檢，順道繞過來看看」、「紡織業占台塑企業營收還是不小，要關心一下。」

王文淵今天現身台北紡織展，在台塑企業攤位駐足許久，其中台化董事長洪福源介紹台化投入廢棄漁網回收的成果，如剛落幕的大阪世博會，由日本Morito公司使用100%日本回收廢棄漁網，交給台化生產成再生尼龍纖維，用來做成工作人員制服。

在紡拓會秘書長黃偉基陪同下，王文淵也到隔壁的遠東新等其他廠商攤位參觀，順便為台灣紡織業加油打氣。

王文淵在會場短暫接受媒體訪問，他指出，面對產能過剩，現在各項產品都要朝高值化發展，以紡織業而言，環保永續產品看起來比較有機會。

王文淵曾於2005至2008年、2009年至2011年，以及2020年至2023年，3度擔任紡拓會董事長，目前仍是紡拓會名譽董事長。