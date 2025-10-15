快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
第一階段地下化工程對南台南車站周邊、南台南副都心重劃區帶動效果顯著，未來若延伸至永康，預估大橋車站周邊、東橋重劃區將最明顯受惠。照片／信義房屋提供
第一階段地下化工程對南台南車站周邊、南台南副都心重劃區帶動效果顯著，未來若延伸至永康，預估大橋車站周邊、東橋重劃區將最明顯受惠。照片／信義房屋提供

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更宣布，南鐵地下化延伸至永康地區的可行性研究，已通過行政院核定，更將有效擴大台南市蛋黃區範圍。信義房屋在地專家指出，第一階段地下化工程對南台南車站周邊、南台南副都心重劃區帶動效果顯著，未來若延伸至永康，預估大橋車站周邊、東橋重劃區將最明顯受惠。

第一階段南鐵地下化工程長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里處，除現有的台南車站地下化，另增設林森站、南台南站兩站，除拆除沿線部分的平交道、地下道、鐵路橋涵與陸橋外，原本地面的鐵道，也規畫設置綠園道。而地下化工程延伸至永康後，預計新增6.72公里地下化區間，改建永康站、大橋站為地下站，另於兩站間新設康橋站。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，南台南車站周邊的南台南副都心重劃區位於東區與仁德區交界，銜接東區市立醫院及文化中心的四期生活圈，且鄰近台省道1號、台南機場與86快速道路，轉上國道1、國道3、高鐵站都很方便，加之近年在整體房市景氣、鐵路地下化工程等建設題材帶動下，房價有顯著漲幅，重劃區內新案穩站3字頭，最高已有每坪44萬成交行情，至於鄰近重劃區的二空國宅，從早期1字頭，目前也已漲到每坪22~24萬。值得注意的是，南台南副都心將有家樂福及好市多（Costco）進駐，台南小巨蛋也都在規劃中，且台鐵地下捷運化通車在即，未來發展仍有潛力。

除南台南副都心外，張榮認為，鐵路地下化延伸至永康後，大橋車站周邊，包括聖功女中一帶、東橋重劃區以及永康車站至永大路附近，都會是受惠頗大的區段。他分析，聖功女中一帶居住人口眾多，但狹小巷弄也多，未來鐵路地下化完工，不只可縫合原本被切割的東西兩側區塊，且更多的綠帶空間，可望提升居住品質；而東橋重劃區以社區大樓為主，居住人口也很多，目前因鐵路阻隔，上下班尖峰時間交通較壅塞，未來可望紓解，加之附近又有砲校遷移等題材，同樣值得期待；而永康車站至永大路之間尚有一些空地尚未開發，加上靠近永康（新市）交流道，且離永康工業區、永康科工區及南科都不遠，具發展前景。

張榮表示，整體而言，鐵路地下化對台南市的幫助在於東西側縫合，過去因為鐵軌貫穿，商圈發展與土地利用較無法整體串聯、規劃，隨著鐵路地下化工程逐步完成，包括北區開元陸橋、長榮陸橋拆除，以及東區與南區之間、中西區與東區之間，都被縫合起來，對整體市容、商圈發展都是加分。

重劃區 鐵路地下化

延伸閱讀

台南永康移工宿舍傳火警疏散13人 疑電動機車起火

推動工程科技進步 丁薛祥：加強開放合作

不只酒醉而已！喝酒恐致「宿醉焦慮」 專家：避免方式僅一個

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

相關新聞

輝達為何遲不接受 T12？專家完整分析：只是從現在的坑跳到另一個大坑

輝達（NVIDIA）優先考慮的北士科T17、T18土地卡關，台北市政府提出T12供輝達選擇，但輝達尚未接受。為什麼T12...

新北共享運具重大違規「全國停權」 業者：樂觀其成

為防止共享機車與汽車使用者屢犯重大違規，新北市交通局與業者及警方共同建立「聯合停權機制」，只要使用者在任一平台發生酒駕、...

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

別人下修我上漲！北部這區近一年大漲21%

自去年下半年金龍風暴衝擊市場以來，全台房市急速降溫，依據內政部不動產資訊平台揭露，今年Q1全台買賣契約價格平均總價為1,...

承租房屋必須合法住宅 中央擴大租金補助明年新制過渡期至今年底

備受租屋族歡迎的3000億元中央擴大租金補貼專案，明年新制上路，規定承租房屋必須合法住宅，過渡期至今年底，苗栗縣明年舊案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。