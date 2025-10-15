引領綠色能源新時代 工研院與三菱電機啟動百萬瓦級 PCS 臺日合作　

因應淨零轉型與AI用電大幅成長趨勢，可靠的電力供應將是國家競爭力的關鍵，在臺日合作下有望為業界提供可靠且完善的解方！工研院與三菱電機株式會社簽署合作協議，雙方將攜手推動百萬瓦級功率轉換系統（Power Conversion System, PCS）的驗證與應用，推進先進功率半導體於電網中的應用佈局，為綠能併網與產業升級奠定基礎。

工研院副院長胡竹生表示，隨著臺灣與全球積極推進淨零轉型，電力結構正快速改變，未來電網不僅要因應再生能源比例的攀升，更必須兼顧穩定、韌性與可靠。如何透過新一代電力轉換技術，確保綠電被高效整合並支撐產業發展，已成為能源轉型的關鍵課題。本次合作結合工研院的系統整合能力與三菱電機的功率半導體優勢，能讓綠電更有效率地輸入電網，並支撐高科技產業發展，這不僅是臺灣能源轉型的重要一步，也將強化臺灣在國際綠能供應鏈中的角色。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，功率轉換系統（PCS）就像電力的「智慧守門員」，能把來自太陽能、風力、儲能或其他再生能源的能量，轉換並維持電壓、頻率的穩定以提供電網使用。PCS不只是轉換電的形式，更是確保電力品質與可靠度的重要關卡。PCS的其中一個關鍵在於「功率半導體」元件與驅控。這些半導體能快速精準地控制大電流與高電壓，扮演電力轉換的開關角色，就像高速運作的閘門，讓能源能量流動既安全又高效。因此，先進功率半導體的導入，不僅可提升再生能源併網品質，更能支撐高科技產業對電力的高標準需求，進一步推動能源轉型與產業升級。

三菱電機株式會社上席執行役員（半導體元件事業本部長）竹見政義表示，能與臺灣工業技術研究院（ITRI）簽署技術合作協定，感到非常高興。此次合作是加速再生能源與社會接軌的重要一步。透過結合三菱電機的高效率功率半導體技術與ITRI在系統化領域的知識與優勢，將實踐包含三菱電機功率半導體在內的百萬瓦級電力轉換系統創新，為建立永續能源社會做出貢獻。未來，將持續在全球推廣功率半導體模組，並推行兼顧解決社會課題與事業成長的「Trade-On」活動，為邁向永續發展社會持續努力。

這次合作同時呼應工研院「2035技術策略與藍圖」中「永續環境」的發展目標。雙方將持續深化技術合作，從臺灣出發，放眼國際，攜手推動能源轉型與綠色經濟的新篇章。