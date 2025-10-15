快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

農業部要求檢查水庫光電板清洗裝備 確保沒藥劑

中央社／ 台北15日電

農業部長陳駿季今天說，為確保設有光電板的水庫水質，除持續監控外，後續會有精進做法，將要求檢查廠商清洗光電板的設備，解除民眾疑慮。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季報告農業部業務。

針對最近烏山頭水庫設置的光電板，遭指使用藥劑清洗，引起水庫水質是否受影響的爭議，雖然經濟部、農業部都已澄清，仍有民眾擔憂。

陳駿季接受媒體聯訪說，光電板無論設在農地上或水庫，合約上都規定光電板的清洗，一定只能用清水，外界質疑有清潔劑，其實檢測是天然陰離子的界面活性劑，這是環境中常見的微量成分，包括藻類與水生植物代謝物、動植物遺體與有機物腐化分解過程中產生。

陳駿季說，會持續監控水庫光電板設施的清洗，後續也會精進做法，將檢查廠商的清洗設備，確保沒有任何藥劑、清潔劑，解除民眾的疑慮。

光電板 烏山頭水庫 陳駿季

延伸閱讀

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

立委要求水庫不該再有光電 龔明鑫：水庫光電板案場審查暫緩

光復鄉長8月就喊最怕潰堤 陳駿季：別用片段訊息揣測

相關新聞

輝達為何遲不接受 T12？專家完整分析：只是從現在的坑跳到另一個大坑

輝達（NVIDIA）優先考慮的北士科T17、T18土地卡關，台北市政府提出T12供輝達選擇，但輝達尚未接受。為什麼T12...

新北共享運具重大違規「全國停權」 業者：樂觀其成

為防止共享機車與汽車使用者屢犯重大違規，新北市交通局與業者及警方共同建立「聯合停權機制」，只要使用者在任一平台發生酒駕、...

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透...

南鐵地下化將延伸至永康 專家評：沿線「這兩區」最受惠

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

別人下修我上漲！北部這區近一年大漲21%

自去年下半年金龍風暴衝擊市場以來，全台房市急速降溫，依據內政部不動產資訊平台揭露，今年Q1全台買賣契約價格平均總價為1,...

承租房屋必須合法住宅 中央擴大租金補助明年新制過渡期至今年底

備受租屋族歡迎的3000億元中央擴大租金補貼專案，明年新制上路，規定承租房屋必須合法住宅，過渡期至今年底，苗栗縣明年舊案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。