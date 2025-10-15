農業部要求檢查水庫光電板清洗裝備 確保沒藥劑

農業部長陳駿季今天說，為確保設有光電板的水庫水質，除持續監控外，後續會有精進做法，將要求檢查廠商清洗光電板的設備，解除民眾疑慮。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季報告農業部業務。

針對最近烏山頭水庫設置的光電板，遭指使用藥劑清洗，引起水庫水質是否受影響的爭議，雖然經濟部、農業部都已澄清，仍有民眾擔憂。

陳駿季接受媒體聯訪說，光電板無論設在農地上或水庫，合約上都規定光電板的清洗，一定只能用清水，外界質疑有清潔劑，其實檢測是天然陰離子的界面活性劑，這是環境中常見的微量成分，包括藻類與水生植物代謝物、動植物遺體與有機物腐化分解過程中產生。

陳駿季說，會持續監控水庫光電板設施的清洗，後續也會精進做法，將檢查廠商的清洗設備，確保沒有任何藥劑、清潔劑，解除民眾的疑慮。