別人下修我上漲！北部這區近一年大漲21%

自去年下半年金龍風暴衝擊市場以來，全台房市急速降溫，依據內政部不動產資訊平台揭露，今年Q1全台買賣契約價格平均總價為1,328萬元，相較於去年同期的1,349.7萬元微幅修正1.6%，顯示整體房價已進入盤整階段。

進一步觀察各縣市的房價表現，基隆市異軍突起，近一年來平均總價從623萬元攀升至757萬元，漲幅達21%，遙遙領先其他地區。

相較之下，漲幅第二的桃園市僅上漲4.9%，第三至第五名分別為嘉義縣、新竹市與苗栗縣。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，當前房市呈現「有撐則穩，過漲則修」格局，具備人口、產業與建設題材支撐的區域，房價得以維持平穩甚至微幅上揚。反之，利多提前反映但實質建設尚未到位的地區，在此波市場修正率先回調。

觀察近一年全台平均購屋總價漲幅最多的前五大縣市，北北基桃生活圈中的基隆與桃園，因房價較雙北親民，近年來吸引了不少有預算考量的外溢購屋人口，進而帶動區域房市交易量能的提升。

嘉義、新竹、苗栗等地，則受惠於科技產業題材發酵，在就業人口紅利的支撐下，房市依然保持穩健成長。

對於一枝獨秀的基隆市，中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆核心優勢在於房價基期低，根據內政部統計，今年Q1基隆市的房貸負擔率僅27%，是全台房貸負擔最輕的地區。

儘管近年房價有所上漲，但基隆仍是北北基桃生活圈中少數能見到每坪成交價還落在1-2字頭的區域，再加上TPASS通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密，因此近年來到基隆買房的雙北外溢人口越來越多，並同步帶動了區域房市交易量能的走揚。

另外，目前基隆新案平均行情已站上4字頭，部分指標案甚至上看5字頭，新建案的上漲也成為推動整體平均房價走揚的重要動能。

劉展麟指出，當前房市面臨的最大挑戰就在於「貸款難」，投資客與置產客大量退場，換屋族也因貸款問題轉向觀望，而貸款條件上較具優勢的首購族成為市場主力，基隆房價相對親民，本就是首購族的熱門選擇，因此受市場波動的衝擊相對較輕。