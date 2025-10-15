最澎湃吃到飽回來了！寒舍艾美探索廚房升級登場、50款海味豪華開吃

看準饕客對日料與海鮮料理的熱愛，台北寒舍艾美酒店探索廚房於9月啟動餐檯升級工程，將於10月16日正式回歸營運。全新升級後不僅空間擴大、動線重整，更以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造信義區頂級自助餐新指標。全館餐檯橫跨日、韓、泰、印、義、法、美、台八國料理，匯集十大主題餐檯與超過50款海味珍饈，從帝王蟹、龍蝦、鮑魚、生蠔、干貝到松葉蟹腳，一次滿足饕客對奢華食材的極致渴望。

升級後的「日料檯」是本次最大亮點，品項翻倍、現流食材現切現作，結合主廚嚴選和牛四吃料理，包括壽喜燒、爐烤臀上蓋、紅酒燉頰肉與炙燒握壽司，展現多層次海陸盛宴。甜點區則導入行動甜點車，以宮廷風甜品搭配智能調酒與日本人氣酒款獺祭氣泡酒，營造視覺與味覺雙重饗宴。午、晚餐每位2,380元起（另加10%服務費），預料將掀起台北秋冬自助餐市場新一波話題熱潮。

為迎接正式開幕，探索廚房同步揭露此次升級的六大亮點，從空間設計到料理內容全面革新，展現「信義區最澎湃自助餐」的霸氣氣勢。

亮點一：重磅回歸！八國環遊、十大餐檯、百味探索

探索廚房擁有近300坪的開放空間，設有三間可容納12至20人的包廂，整體以明亮光幕結合木質與石紋設計，營造出如同環遊世界般的悠然氛圍。餐廳規劃超過十個主題餐檯，包含「日料檯」、「海鮮檯」、「海鮮現烹區」、「鐵板檯」、「爐烤檯」、「熱饗區」、「義饌區」、「甜點區」、「冰果區」與「醇飲吧」，囊括日式、義式、泰式、法式、美式、中式等多國料理，從現流海味到火烤美味，呈現極致高奢的味覺饗宴。探索廚房以「從餐桌探索世界」為品牌精神，邀賓客展開一場橫跨八國、串聯十檯，聚饗百味的世界美食旅程。

亮點二：「日料檯」翻倍升級、推出比臉長的炙燒和牛握壽司

「日料檯」專區擴大兩倍，料理品項升級至約30款，翻倍成長。以職人手藝打造極致用餐體驗，假日限定推出堪稱比臉還長的炙燒和牛握壽司，現場炙燒時，火焰劃過油花紋理，脂香瞬間綻放、滋滋作響，再搭配海膽鮭魚卵手捲，締造奢華而驚豔的海陸雙饗盛宴。生魚片區提供約六款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚，以及來自宜蘭烏石港的當季現流紅甘或海鱺魚等。同時，主廚隨季節更迭嚴選食材，並現場演繹炙燒與手捲，還祭出多款握壽司與精緻小品，推薦必嚐炙燒比目魚鰭邊，以及以小缽盛裝的秋冬旬味，如湯汁入味的日式磯煮鮑魚、酸香爽口的柚子醋淡菜、鮮味飽滿的蝦卵海鮮丼飯與清新滑順的山藥海膽甜蝦，道道展現細膩的和食風韻之美。

亮點三：海陸盛宴！超過50款海味珍饈、和牛多重吃法、鴨肝與羊腿全上桌

餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，規模成長達67%，排場更勝以往，「海鮮檯」網羅市場少見的蝦蛄、還有松葉蟹腳、鮑魚，以及馬祖淡菜、澎湖小卷等台灣在地漁獲，鮮度滿點。「海鮮現烹區」則以熱氣騰騰的現做美饌掀起高潮，主廚現場演繹新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸，香氣四溢、滋味誘人。「鐵板檯」主廚現煎鹽昆布燒鮑魚時，火焰瞬間升騰、香氣縈繞，宛如一場炙燒秀，現煎奶油干貝外酥內嫩、鮮甜飽滿，假日限定的肥美現煎泰國蝦更添驚喜。炸物則供應金黃酥脆的廣島牡蠣與軟殼蟹，外香內鮮，令人回味無窮。

「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝，鮮香四溢，海味與奶香交織出濃郁層次。油亮的和牛臀上蓋在烤爐中緩緩旋轉，炭火焦香伴隨肉汁滴落，香氣撲鼻、令人垂涎。以馬沙拉粉、孜然粉等醃製一整天的馬沙拉烤羊腿外酥內嫩，均勻火候完美鎖住滿滿肉汁。

「熱饗區」奢華的響螺佛跳牆以花膠與響螺慢燉數小時，湯底濃郁。松露鴨肝慕斯蒸蛋綿滑細膩，入口滿是松露與鴨肝的豐厚香韻。主廚現切的爐烤牛肉與泰式豬肋排，外層焦香、肉質鮮嫩多汁。更新增煲仔爐設備，推出從鮮甜飽滿的蛤蠣北寄貝湯，到香氣濃厚、佐沾氮氣蛋慕斯增添柔滑口感的和牛壽喜燒，皆完美演繹溫度與味覺的極致平衡。還有台式經典外婆紅燒肉、法式紅酒燉和牛頰與菲律賓蒜香海鮮烤飯等佳餚。「義饌區」以窯烤爐現烤披薩搭配現炒義大利麵，重現正宗義國風味，澎派菜餚展現跨越國界的熱力盛宴。

亮點四：巴黎甜點伸展台！甜點車推出宮廷甜點搭Wedgwood英國皇室餐盤

承襲艾美品牌源自法國的時尚美學，「甜點區」化身為巴黎甜點伸展台，從宮廷經典馬卡龍到街頭人氣可頌鬆餅應有盡有，還有行動甜點車穿梭席間，為用餐體驗注入驚喜儀式感，成為甜點控與社群拍照族群的焦點。平日供應提拉米蘇，佐以蔓越莓乾、杏仁片及核桃點綴，再以金粉妝點，綻放耀眼光澤，假日則推出法式宮廷甜點馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪，完整詮釋艾美獨有的法式甜點藝術，甜品搭配Wedgwood英國皇室骨瓷餐盤，其設計靈感源自世界各地的文化風情，為整體饗宴更添美學氣韻。現場呈現超過20款歐式精品級甜品，包括青葡萄香堤塔、榛果巧克力蛋糕與焦糖爆米花等，並搭配現點現做的開心果泡芙與假日限定的脆皮可頌鬆餅，滿足味蕾。另有，奶油年糕、香草與巧克力兩種風味的甜甜圈等時下話題甜點，讓甜蜜滋味延伸至每個角落。

亮點五：智能調酒機+人氣獺祭氣泡酒 掀起微醺新話題

「醇飲吧」智能調酒機，將科技融入調酒藝術，系統精準掌握比例、溫度與混合速度，確保每杯酒品香氣平衡、層次分明。特色調酒以琴酒、蘭姆酒與伏特加為基底，融合西瓜、芒果、荔枝與葡萄等果香風味，再由服務人員依貴賓喜好客製搭配裝飾，打造專屬的微醺品味。假日更升級推出日本名釀「獺祭氣泡酒」，以細緻氣泡與優雅香氣，為豐盛饗宴添上微醺浪漫的高雅氛圍。此外，亦嚴選多款經典佳釀：紅酒醇厚飽滿，最宜佐以爐烤與炙燒料理；白酒清新爽口，襯托海鮮與義式佳餚的鮮甜層次；另備有朝日ASAHI與柏克金啤酒兩款選擇，氣泡奔放、麥香濃郁，與炭烤及炸物料理一起享用，堪稱完美絕配。

亮點六：服務升級、儀式感十足！開幕禮遇：額贈禮、一泊二食住房專案

探索廚房更以貼心服務傳遞溫度，賓客入席前，將奉上溫潤香濃的金華火腿老母雞湯，為饗宴揭開暖心、暖胃的序曲。用餐結束時，則以特色伴手禮送上祝福，邀請貴賓再度蒞臨。為歡慶全新開幕，特別推出滿額贈禮活動，凡於平、假日午或晚餐單筆消費滿3萬元，即有機會獲得限量英國Wedgwood漫遊美境杯碟組乙份，為優雅饗宴留下珍藏記憶，數量有限，贈完為止。探索廚房自10月16日正式營運，10月16日至23日期間暫停下午茶供應，10月24日起全面開放。每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。

同時，寒舍集團也限時推出「一泊二食城市假期」快閃住房專案，即日起至10月28日止，豪華客房彈性房價另加2,999元+15.5%、主管套房另加1,999元+15.5%，即可尊享入住當晚探索廚房晚餐與翌日早餐。