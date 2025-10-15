新北共享運具重大違規「全國停權」 業者：樂觀其成

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
只要使用者在任一平台有重大違規，即會同步列入黑名單，全平台停權。記者張策／攝影
為防止共享機車與汽車使用者屢犯重大違規，新北市交通局與業者及警方共同建立「聯合停權機制」，只要使用者在任一平台發生酒駕、毒駕、無照駕駛、嚴重超速或外借帳號等行為，即會同步列入黑名單，全平台停權，形同「全國性停權」，不得再於其他縣市或平台使用共享運具。

交通局指出，目前重大違規皆採「永久停權」處理，未設復權機制，但未來將視民眾意見與實際執行情形檢討是否調整。局方強調，已要求業者定期回報違規統計，若發現多次重複肇事或違規情形，須即時通報市府再研議進一步管制。

根據交通局統計，共享運具自110年至114年7月累積重大違規共1526件，以外借帳號626件及無照駕駛464件最多。新北市交通大隊統計近三年共享運具事故件數分別為128件、187件及158件，肇因多為未讓車、不當駕駛及未保持安全距離。

格上租車出行服務事業群自駕北區營業部資深經理江秉釗表示，對新北市推動的聯合停權機制「樂觀其成」，公司全力配合市府執行，透過交通局提供名單同步停權管理，「這些不法行為就是要建立秩序，制度上路後整體接受度其實滿高的。」

江秉釗指出，外借帳號仍是最常見違規類型，部分甚至涉及犯罪集團操作，公司持續強化身分驗證與用戶管理。格上也依違規情節設有分級處理機制，從停權一周到數周不等，若涉及重大違規或車損未結案件則會加重處置。

在車輛整潔方面，江秉釗表示，每輛車在租借結束後皆會派員清潔，若發現三次以上未清潔紀錄，車輛將暫時下架整理後再上架，確保整潔與安全。

