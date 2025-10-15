承租房屋必須合法住宅 中央擴大租金補助明年新制過渡期至今年底

備受租屋族歡迎的3000億元中央擴大租金補貼專案，明年新制上路，規定承租房屋必須合法住宅，過渡期至今年底，苗栗縣明年舊案帶入申請，已有8196戶，最長可補助明年底，縣府提醒不要讓權益睡著了。

中央擴大租金補貼申請人、申請人配偶及未成年子女，均無自有房屋，苗栗縣部分，家庭成員每人每月平均所得不超過4萬6545元，分級按月補助2000元、3200元、3600元，經濟弱勢、社會弱勢、2年內新婚、育有未成年子女，分別有加碼，至目前審核通過1萬305戶。

縣府工商發展處指出，擴大租金補貼明年起新制，新申請戶承租房屋須為合法住宅，部分租屋為頂樓加蓋、違建或無保存登記的建物，將不再適用新制，過渡期至今年底，已申請租金補貼，租屋屬非合法住宅，可繼續領取至明年12月31日，明年舊案帶入申請案，已有8196戶，陸續審核中。

此外，合法建物房東如願意配合承租戶申請補貼，並依規定簽署租約，及填寫身分證字號，即可轉為公益出租人，享有綜合所得稅及房屋稅、地價稅最高1萬5000元租稅優惠。

工商發展處長詹彩蘋說，新制民眾承租合法房屋，保障居住安全與租屋品質，稅務優惠促進房東合法登錄出租，可以達到政府、房東及房客「三贏」效果。

若有任何疑問，可洽內政部國土管理署租金補貼諮詢專線02-77298003，或洽苗栗縣政府工商發展處公用事業科，電話037-559918，苗北辦公室037-559310、037-559311、037-559315。

