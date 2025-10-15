蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透過無包裝配送，預估可減少約4,060公噸二氧化碳排放，全年累積減碳量上看1.3萬公噸，相當於130萬棵樹1年吸收的碳量，展現品牌在永續減碳上的實際行動力。

「環保無包裝」是蝦皮購物首創的物流創新模式，讓賣家在出貨時無需再逐件包裝。此舉不僅能節省約5成出貨時間，也有效減少紙箱、膠帶與緩衝材料的使用量，大幅降低包材浪費。

對買家而言，取貨時更加輕便，不再被過度包裝困擾，也減少紙箱堆積與垃圾處理負擔。有用戶分享：「以前包裹包得太多層，拿回家還得花時間拆。現在只要帶購物袋就能直接取貨，方便又環保。」根據蝦皮購物調查，「環保無包裝」服務推出後，買家滿意度高達98%。許多用戶認為此舉不僅符合環保趨勢，也讓網購過程更簡潔便利，形成消費者與環境的雙贏。

對賣家而言，導入無包裝出貨同樣帶來效率提升與成本節省。蝦皮優選賣場「日青的橘貓」自8月開始導入此服務後，出貨流程顯著簡化。賣家表示，以往促銷檔期常因訂單暴增而需額外人手協助包裝，如今即使訂單量倍增，也能以相同人力在同樣時間內完成出貨，效率大幅提升。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰指出，繼2022年推行「店到店循環包裝計畫」後，於2024年進一步推出「環保無包裝」服務，希望透過創新配送方式持續推動電商永續發展。她強調：「環境永續不是口號，而是實際行動。目前已有78萬名用戶主動選用環保無包裝，蝦皮將持續擴大服務範圍，邀請更多賣家與買家共同參與，讓每一筆訂單都能為綠色經濟注入動能。」

從減少包材浪費、提升出貨效率，到改善買家取貨體驗，「環保無包裝」服務不僅化解了網購長期存在的包裝困擾，更讓永續消費理念落實於日常生活，打造買家、賣家與永續共贏的新典範。 蝦皮購物宣布將擴大「環保無包裝」服務，攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸，陸續開放平台賣家申請參與。圖／蝦皮購物提供 蝦皮購物首創「環保無包裝」服務，讓取貨更輕便，減少囤積紙箱與垃圾處理的困擾。圖／蝦皮購物提供

