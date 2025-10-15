遠東銀行董事長由張家祝暫代
遠東銀行（2845）14日公告原代理董事長侯金英卸任，由常務董事張家祝代理董事長職務並自10月14日起生效。此異動依據公司章程規定，由常務董事間互推一人暫時代理執行董事長職務。
張家祝現任台北市交通文教基金會董事長，曾長期擔任公部門高階職務，具豐富產官學經驗。張家祝為美國普渡大學工學博士，曾任經濟部長、交通部常務次長、中華大學校長、中鋼董事長、華航董事長、中華開發工業銀行董事長、中華開發資本董事長、中華開發金控董事長等。
