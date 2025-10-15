第15屆台北公司治理論壇 10月16日登場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金融監督管理委員會自2003年起開始辦理台北公司治理論壇，迄今已達15屆，對於推動上市(櫃)公司落實公司治理與企業社會責任，提升企業經營競爭力，不遺餘力。這屆論壇訂於2025年10月16日假台北君悅酒店舉行，為2025台灣週核心活動之一，將以「企業永續轉型與ESG實踐」為主題，邀集國內外專家學者、金融機構及上市櫃公司高階主管，共同探討永續治理趨勢，分享前瞻經驗，推動臺灣資本市場與國際接軌。

這屆論壇將由金管會主委彭金隆開幕致詞，並邀請國外專家包括國際會計師事務所、國際公司治理網絡(ICGN)及臺灣永續能源研究基金會等代表分別就「邁向永續的未來：台灣實施 ISSB 的經驗與策略」、「ESG實踐：公司治理全球趨勢」及「企業如何進行永續轉型」進行三場專題演講。另有三場專題研討將邀請國際交易所、指數公司、機構投資人、律師、會計師、學術界及亞洲公司治理協會(ACGA)等代表進行深度討論，主題分別為「公司治理改革對提升企業價值及資本市場競爭力的助力」、「ESG投資的誠信與責任：強化市場信心與投資價值」及「企業永續金融策略：打造領先氣候競爭力的策略與行動」。鑒於近年ESG投資快速發展，該論壇聚焦企業永續轉型及投資誠信與責任，剖析如何透過透明且可信的ESG策略，進而提升市場信心與企業長期價值。

金管會冀望透過相關活動，集結國內外專家學者實務經驗，洞察公司治理與永續發展最新趨勢，並營造友善投資環境，提升我國資本市場國際競爭力，展現臺灣持續推展公司治理與永續發展決心。

