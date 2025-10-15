台灣米何去何從／缺人才、怕休耕 產業難題待解

「我們傳統的育種工作，需要在田間花很多功夫，但是現在想找田間助理都很難！」中研院院士余淑美以研究水稻基因聞名，有台灣的「水稻教母」稱譽。近年來，她深感台灣從事農業的人才繼續減少，成為產業發展瓶頸，也影響到農產品競爭力。

她對台灣發展永續農業有三大倡議：一是民以食為天，台灣一定要維持基本的糧食安全能力，靠稻米支撐起30%的糧食自主力，不能再因關稅談判影響而降低；其次導入生物科技，發展少農藥、少施肥、少用水的健康糧食；三是兼顧環保、調節氣候，以維護生態景觀。

過去育種花個八年、十年，可以慢慢來，市場需求的速度沒有那麼快，但是現在不同了，隨著人們對於品質、健康和環保的各類需求大爆發，育種速度也要加快，「而我們現在可以從事育種的專業人員，卻非常稀缺。」她說。

余淑美表示，這幾年台灣人口與農業面積減少，政府又不鼓勵，農業市場前景不如其他行業，而實驗室要訓練出一個可獨立思考，又有能力操作的研究生，至少需要五年，「台灣的農業人才儲備機制太弱了！」

台灣的人才被半導體、被台積電吸走，也在余淑美身邊發生。她說：「學校老師只要懂一點半導體、電機，都會被產業界挖角，大學裡都快聘不到教授了，怎麼訓練學生？」這對台灣的未來影響很大。

「不要動不動就休耕！」這幾年每當南部因缺水要求農田休耕，農民總是苦惱，余淑美呼籲，休耕會帶來嚴重的後遺症，台灣米產業鏈從種子、育苗、插秧到耕種，還牽涉到肥料、農藥、加工和銷售，非一朝一夕可以重建，休耕的後遺症，都需要政府三思。（系列五之二）