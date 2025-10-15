快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

台灣米何去何從／缺人才、怕休耕 產業難題待解

經濟日報／ 記者劉秀珍／專題報導

「我們傳統的育種工作，需要在田間花很多功夫，但是現在想找田間助理都很難！」中研院院士余淑美以研究水稻基因聞名，有台灣的「水稻教母」稱譽。近年來，她深感台灣從事農業的人才繼續減少，成為產業發展瓶頸，也影響到農產品競爭力。

對台灣發展永續農業有三大倡議：一是民以食為天，台灣一定要維持基本的糧食安全能力，靠稻米支撐起30%的糧食自主力，不能再因關稅談判影響而降低；其次導入生物科技，發展少農藥、少施肥、少用水的健康糧食；三是兼顧環保、調節氣候，以維護生態景觀。

過去育種花個八年、十年，可以慢慢來，市場需求的速度沒有那麼快，但是現在不同了，隨著人們對於品質、健康和環保的各類需求大爆發，育種速度也要加快，「而我們現在可以從事育種的專業人員，卻非常稀缺。」她說。

余淑美表示，這幾年台灣人口與農業面積減少，政府又不鼓勵，農業市場前景不如其他行業，而實驗室要訓練出一個可獨立思考，又有能力操作的研究生，至少需要五年，「台灣的農業人才儲備機制太弱了！」

台灣的人才被半導體、被台積電吸走，也在余淑美身邊發生。她說：「學校老師只要懂一點半導體、電機，都會被產業界挖角，大學裡都快聘不到教授了，怎麼訓練學生？」這對台灣的未來影響很大。

「不要動不動就休耕！」這幾年每當南部因缺水要求農田休耕，農民總是苦惱，余淑美呼籲，休耕會帶來嚴重的後遺症，台灣米產業鏈從種子、育苗、插秧到耕種，還牽涉到肥料、農藥、加工和銷售，非一朝一夕可以重建，休耕的後遺症，都需要政府三思。（系列五之二）

半導體 對台 台灣人

延伸閱讀

豪雨引發山崩 墨西哥傳64死65失聯

墨西哥豪雨引發洪災 至少64死65失聯

貪便宜更貴！馬祖男淘寶「買農藥」觸法 遭判刑6個月、罰百萬

不是開玩笑！科學家證實：馬鈴薯與番茄「真的是親戚」

相關新聞

散裝船雙利多 運價急漲…慧洋、裕民等受惠

全球散裝船雙重利多浮現，首先美中互課徵船舶「港口費」，市場「嚇亂」。業者指出，由於全球有約七成海岬型船舶目的港是大陸，散...

台塑集團轉型 不放棄石化業

台北紡織展（TITAS）昨（14）日盛大開展，面對紡織塑化產業困局，台塑行政中心總裁吳嘉昭表示，要跟集團主要五間公司董事...

財富管理論壇11月5日登場 中信銀個金執行長楊淑惠：深耕財管 全程陪跑

全球資本市場正邁入前所未有的高波動期，特別是在「川普變因」及全球政經重組的情勢下，投資人面臨的不確定性前所未有。中國信託...

紡織業：景氣仍具不確定性

「2025年台北紡織展（TITAS）」昨（14）日登場，國內紡織業領袖一致指出，今年紡織產業面臨匯率、成本、關稅等多重挑...

台灣米何去何從／台灣米生存危機 關鍵數據

美國對台祭出20%對等關稅，目前談判仍在進行中，外界呼籲政府守住本國農業底線。經濟日報採訪團隊近期走訪全台主要米倉，發現...

台灣米何去何從／內憂外患 台灣米捲進關稅風暴

台灣一年兩至三期稻作，每到夏天，由南到北，再交棒東部米倉，結實纍纍的稻穗在陽光下閃閃發光。今年受地緣政治衝擊，台灣跟美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。