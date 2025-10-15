台灣米何去何從／守護土地 價值不輸晶片

「以前不了解，後來才知道水稻產業的CP值或許不高，但是對環境的影響很大！」芳榮米廠執行長黃麗琴說，稻田的水有助降溫，能涵養地下水；「也許一個貨櫃的晶片，就贏過我們這裡所有農民的收益，但是稻米產業守護環境的價值，遠大於晶片。」黃麗琴甚有感觸地說道。

與她有相同想法的，還有花蓮富里銀川永續農場老闆賴兆炫，與他的太太梁美智。賴兆炫20餘年前頂著碩士學歷返鄉耕種，是第一代青農代表，他與梁美智都是十大神農獎得主，他們與當地143位契作農民，耕種300多公頃有機農田。

「改成有機稻田後，鳥兒都來築巢了！」一開始便堅持有機種植的賴兆炫說。梁美智分析，稻米產業的產物，不只是「米」，它還會回饋到土地和環境上。舉例來說，一公頃稻田最保守估計一年使用四公升農藥，300公頃的有機田，一年就少了1,200罐農藥，20年就少掉2.4萬罐，土地負擔大幅減少。

以營運績效聞名的雲林斗南農會，也開始規劃有機稻田契作，五年前與屏東科大鳥類生態研究室合作，在稻田間架設老鷹棲架，讓出現在西部平原的猛黑翅鳶，增加停留在稻田的機會，幫農夫捕捉老鼠、斑鳩、麻雀等危害農作物的小動物，搭建友善的耕作環境，也復育了自然。

花蓮富里鄉農會則著手推動水稻碳足跡，準備種植減碳排毒的稻作。總幹事張素華認為，對台灣這個海洋型國家來說，水稻承載了更多維護環境的使命，這是很多製造業所辦不到的。