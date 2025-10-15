台灣米何去何從／外銷日本 用心才能長久

今年夏天，桃園大賀良質米農場與台南後壁區的芳榮米廠，首次打進日本市場；中部最大糧商台中紀氏源豐集團也發現，稻米外銷量增加了。

日本缺米是今年台灣米出口增加的主因。根據農業部統計，今年截至8月底，我對日本出口稻米達1萬661噸，幾乎是去年出口日本的兩倍。台灣米光榮出口，政府與民間都希望年年有，不要曇花一現，只是，要執行卻很不容易。

「出口稻米必須兼顧海外不同國家的檢測標準，品質必須很穩定；展銷時，也考驗是否深入理解當地國消費者的脾胃，」鑽研農業政策與農產品行銷的台大農經系主任陳郁蕙指出，很多人直觀認為，只要台灣米出口，就能解決過剩問題，實則「好好經營」才是更重要的事。

她表示，過去台灣經營模式以小農為主，要維持品質穩定較為困難；大規模的契作專區因控管程度高，比較容易做到。對於市場的了解，她舉日本為例，日本農產品在出口前會做精確市調，了解當地通路、消費者偏好口感，再決定銷售策略；如果要出口到東南亞，日本就會鎖定富裕階層，主攻年收入3萬美元以上的人群。

米的品種多，有長粒、中短粒等，各個含水量不同，使用哪些煮飯鍋具也很講究，「這些都要做功課，」陳郁蕙說，如果要讓出口訂單源源不斷，也要耕耘當地消費者，「有心做事就不難，重點是：持續。」陳郁蕙說。

雲林斗南農會是陳郁蕙口中的成功案例之一。記者直擊，為了掌握日本消費者的口感，斗南農會還細緻化研究，在碾米廠辦公室裡擺了大大小小的電鍋試煮，近午時分飄來陣陣米飯香。

斗南農會直營精米廠廠長張耀裕解釋，使用相同電鍋，煮出來的米飯條件才會一致，「也才有（跟消費者）相同的對話基礎」。為此，斗南農會還耗費鉅資從日本引進檢測含水率、色塊等儀器，用數據顯示採購的稻米新不新鮮。

另外，「價格競爭」也是一個不能迴避的問題。斗南農會除了賣米給日本人，五年前也外銷美國和歐洲，張耀裕說：「台灣稻米成本很高，賣到國外，價格（太貴）過不去也沒辦法。」