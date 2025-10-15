台灣米何去何從／內憂外患 台灣米捲進關稅風暴

台灣一年兩至三期稻作，每到夏天，由南到北，再交棒東部米倉，結實纍纍的稻穗在陽光下閃閃發光。今年受地緣政治衝擊，台灣跟美國的對等關稅談判懸而未決，讓台灣稻米產業籠罩在不安氣氛中，「如果美國米真的擴大開放零關稅進口，台灣稻米產業就直接倒了！」位於台南後壁區的芳榮米廠執行長黃麗琴直言不諱，她目前也身兼中華民國稻米協進會理事長。

黃麗琴回想，2002年台灣加入世界貿易組織（WTO）時，也遭遇市場對外開放問題，「當時政府很緊張，我們糧商也很擔心，」她說，當年政府透過減產、集團化契作等方式，引領稻米產業轉型；這一次，和政府互動不多，也不知道政府會怎麼做。

台灣加入WTO後，每年將外國稻米進口關稅配額，固定為14萬4,720公噸，其中美國米占比最高，免稅配額為6萬4,634公噸。當美國米進口超過配額時，進口商要多支付每公斤新台幣45元關稅，此為稻米配額制度。過去20餘年，台灣米因為關稅配額制的保護，在喘息中求生存。

緊盯談判 農民很憂心

「我們農民當然是害怕的！」在花東縱谷與近500名農民契作近2,300公頃農田，花東製米董事長黎煥銘很是憂心。經營米廠的桃園大賀良質米農場班長陳燕卿則說：「現在美國米已經占據進口米近五成，如果談判過程再讓美國米全部零關稅進口，台灣米的生存會更困難！」

黃麗琴比較台灣米和美國米的差異：美國米採大面積種植，品質均一，生產成本只有台灣的兩、三成左右，口味與台灣米相差不大，確實是強勁對手。

鮮為一般民眾所知的，美國米早已出現台灣市場多年，尤其是團膳、商務用米，很多外食族吃到的便當米、餐廳米，或是超商飯糰，有不小的機率是美國米。

有稻農表示，美方過去曾要求進入台灣的美國米不要標示，避免「標籤化」；近年，對自家產品甚有信心的美國糧商，也要求政府依關稅配額採購後，應協助美國米成為台灣民眾餐桌上的米（table rice），不要只鎖在倉庫裡當公糧，等調節糧價時才釋出。

轉型求生 尋驕傲密碼

美國米來勢洶洶，台灣米長年存在的產業結構與競爭力問題也不少，尤以生產過剩與國人米食消費下滑為要。

農業部農糧署副署長黃昭興表示，目前台灣一年稻米需求生產面積約23萬公頃，實際生產卻在23萬到24萬公頃間，仍有下調空間；而國人稻米人均年消費量，40年前是84公斤，去年來到新低約42公斤，稻米供需嚴重失衡。

今年日本意外出現米荒，不僅演變成米價高漲的社會問題，更讓美國總統川普在美日對等關稅談判時，屢屢施壓日本擴大開放。這場「令和米騷動」，實則也反映了日本稻米政策失誤與氣候異常帶來的挑戰。

黃昭興說，「日本米荒提醒我們，面對極端氣候，一定要有安全存糧。」台大農經系系主任陳郁蕙也直指，台灣地位特殊，糧食安全絕對是國安問題。

在台灣，稻米維繫了50萬農民的家庭生計，還牽動產業鏈上超逾百億元的年產值。經年帶給外界「弱、小、老」印象的稻米產業，在內外交迫之際，如何推進轉型求生？日、韓國民長年堅守「身土不二」精神，必然要吃自己種的國產米，台灣更需要儘快找到「台灣人吃台灣米」的驕傲密碼。