散裝船雙利多 運價急漲…慧洋、裕民等受惠

全球散裝船雙重利多浮現，首先美中互課徵船舶「港口費」，市場「嚇亂」。業者指出，由於全球有約七成海岬型船舶目的港是大陸，散裝船開赴大陸不敢進港，造成另類塞港現象，市場供需大亂，導致運價飆漲。

其次，美國總統川普喊出「新中東的歷史曙光」，13日與多國領袖在埃及共同簽署加薩宣言，在以色列、哈馬斯停火後主導加薩重建。川普說，許多「富有且強大的國家」將投入鉅額資金協助重建，「這會是很多錢」。此前市場已出現搶散裝船以載運原物料現象，這也成為運價上漲助力。

波羅的海運價指數（BDI）10月13日收盤時大漲10.74%，指數來到2,144點。主要受到載運鐵礦砂海岬型船舶運價指數（BCI）大漲21.19%的帶動，BCI指數為3,392點；另外，巴拿馬型運價指數（BPI）也上漲2.38%，指數為1,806點。

貨櫃、散裝報價本周齊漲，萬海、新興等國內業者受惠，昨日股價聯袂漲停。

全球散裝船運價急漲，慧洋-KY（2637）最受惠，因大部分船舶租約都簽有與指數連動，運價飆漲效益會開始顯現；隨運價全面上揚，裕民、新興、中航及中小型業者包括四維航及正德等，也將享受運價上漲紅利。

業內專家指出，美中互課船舶停泊港口費用，散裝船市場影響最大，很多船舶已經到大陸外海的港口，因為已經開始實施課稅，都在外海停泊，不敢貿然進港裝卸，等待相關繳交費用釐清後才願意進港。

國內散裝船業者分析，因為美國船港口費課徵細節昨天之前尚待釐清，有些船舶不敢直接進港，在外海靜待公司跟客戶討論、確定誰負擔港口費的訊息明確，才會進港作業，間接拉長散裝船使用時間，也推升散裝船運價10月13日就開始飆漲。

尤其散裝船運能一直處於供需失衡，根據Clarksons估計2025年散裝船總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率僅10.4%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，2025上半年散裝船新船合約較去年同期減少73%，平均交船期長達3.87年。

由於全球散裝船近七成都以大陸為目的港，在大陸宣布要針對美國船加收港口費，全球散裝船市場亂成一團，推升運價直接開始飆漲。