財富管理論壇11月5日登場 中信銀個金執行長楊淑惠：深耕財管 全程陪跑

全球資本市場正邁入前所未有的高波動期，特別是在「川普變因」及全球政經重組的情勢下，投資人面臨的不確定性前所未有。中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀透過主動式投資諮詢的服務，打造客戶專屬的「全程陪跑」，依據客戶需求，適時提供專業建議，讓客戶在市場颳起大風大浪之際，能維持投資紀律與信心，穩健前行。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，楊淑惠將發表專題演講，主題為「家族辦公室×主動投資－變動世代下的資產配置升級」，本論壇由經濟日報主辦，中信銀行、國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券等協辦。

中信銀深耕高資產財富管理多年，為投資資產達特定金額以上的私人銀行客戶量身打造主動式投資諮詢服務（PPS），目標是在動盪的年代，陪伴客戶創富，滿足每一位高資產人士的獨特需求。主動式投資諮詢服務為客戶打造戰略型資產配置（SAA）與戰術型資產配置（TAA）雙軌架構。

其中，戰略型著重長期投資趨勢，透過關鍵因子分析，建構基於長期趨勢的資產組合，有效平衡多項風險與報酬，讓資產穩健增值；戰術型資產配置則是靈活把握市場短期波動，根據經濟變化，克服情緒干擾，謹慎調整策略，以提昇投資決策的客觀與準確性。

楊淑惠表示，主動式投資諮詢服務並非代操，更像是客戶專屬的「全程陪跑」，依據客戶需求，適時提供專業建議，策略師團隊提供調整建議與定期報告服務，但客戶仍握有交易決定權，能有節奏地操作，隨時得到專業諮詢，克服人性的情緒波動、擇時等盲點，儘管市場正颳起大風大浪，客戶們也能維持投資紀律與信心，穩健前行。

根據中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）於2024年共同發布的《台灣超高資產客群財富洞察報告》指出，台灣超高資產客群正面臨世代傳承與全球布局的雙重挑戰。報告顯示，高達78%的客戶關注稅務效率，51%將「建立婚姻防火牆」視為家族資產保障的關鍵，同時近九成客戶擁有境外資產或多重國籍背景，凸顯跨境規劃的重要性。

