快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

財富管理論壇11月5日登場 中信銀個金執行長楊淑惠：深耕財管 全程陪跑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠。中信銀／提供
中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠。中信銀／提供

全球資本市場正邁入前所未有的高波動期，特別是在「川普變因」及全球政經重組的情勢下，投資人面臨的不確定性前所未有。中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀透過主動式投資諮詢的服務，打造客戶專屬的「全程陪跑」，依據客戶需求，適時提供專業建議，讓客戶在市場颳起大風大浪之際，能維持投資紀律與信心，穩健前行。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，楊淑惠將發表專題演講，主題為「家族辦公室×主動投資－變動世代下的資產配置升級」，本論壇由經濟日報主辦，中信銀行國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券等協辦。

中信銀深耕高資產財富管理多年，為投資資產達特定金額以上的私人銀行客戶量身打造主動式投資諮詢服務（PPS），目標是在動盪的年代，陪伴客戶創富，滿足每一位高資產人士的獨特需求。主動式投資諮詢服務為客戶打造戰略型資產配置（SAA）與戰術型資產配置（TAA）雙軌架構。

其中，戰略型著重長期投資趨勢，透過關鍵因子分析，建構基於長期趨勢的資產組合，有效平衡多項風險與報酬，讓資產穩健增值；戰術型資產配置則是靈活把握市場短期波動，根據經濟變化，克服情緒干擾，謹慎調整策略，以提昇投資決策的客觀與準確性。

楊淑惠表示，主動式投資諮詢服務並非代操，更像是客戶專屬的「全程陪跑」，依據客戶需求，適時提供專業建議，策略師團隊提供調整建議與定期報告服務，但客戶仍握有交易決定權，能有節奏地操作，隨時得到專業諮詢，克服人性的情緒波動、擇時等盲點，儘管市場正颳起大風大浪，客戶們也能維持投資紀律與信心，穩健前行。

根據中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）於2024年共同發布的《台灣超高資產客群財富洞察報告》指出，台灣超高資產客群正面臨世代傳承與全球布局的雙重挑戰。報告顯示，高達78%的客戶關注稅務效率，51%將「建立婚姻防火牆」視為家族資產保障的關鍵，同時近九成客戶擁有境外資產或多重國籍背景，凸顯跨境規劃的重要性。

立即報名

中信銀行 國泰金控

延伸閱讀

中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：推台灣特色資管中心

中信銀行新智慧理財體驗 精準服務

相關新聞

散裝船雙利多 運價急漲…慧洋、裕民等受惠

全球散裝船雙重利多浮現，首先美中互課徵船舶「港口費」，市場「嚇亂」。業者指出，由於全球有約七成海岬型船舶目的港是大陸，散...

台塑集團轉型 不放棄石化業

台北紡織展（TITAS）昨（14）日盛大開展，面對紡織塑化產業困局，台塑行政中心總裁吳嘉昭表示，要跟集團主要五間公司董事...

財富管理論壇11月5日登場 中信銀個金執行長楊淑惠：深耕財管 全程陪跑

全球資本市場正邁入前所未有的高波動期，特別是在「川普變因」及全球政經重組的情勢下，投資人面臨的不確定性前所未有。中國信託...

紡織業：景氣仍具不確定性

「2025年台北紡織展（TITAS）」昨（14）日登場，國內紡織業領袖一致指出，今年紡織產業面臨匯率、成本、關稅等多重挑...

台灣米何去何從／台灣米生存危機 關鍵數據

美國對台祭出20%對等關稅，目前談判仍在進行中，外界呼籲政府守住本國農業底線。經濟日報採訪團隊近期走訪全台主要米倉，發現...

台灣米何去何從／內憂外患 台灣米捲進關稅風暴

台灣一年兩至三期稻作，每到夏天，由南到北，再交棒東部米倉，結實纍纍的稻穗在陽光下閃閃發光。今年受地緣政治衝擊，台灣跟美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。