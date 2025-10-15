紡織業：景氣仍具不確定性

「2025年台北紡織展（TITAS）」昨（14）日登場，國內紡織業領袖一致指出，今年紡織產業面臨匯率、成本、關稅等多重挑戰，整體景氣仍具不確定性，產業結構正加速朝「高值化、智慧化與永續化」轉型。

紡拓會董事長郭紹儀表示，面對全球景氣疲弱、匯率波動與地緣風險仍在，呼籲政府持續支持產業轉型，強化台灣在全球綠色供應鏈中的關鍵角色。

面對紡織業者叫苦連連，副總統蕭美琴昨日出席開幕典禮時指出，台灣紡織業正站在轉型關鍵期，面對中國產能過剩與美國關稅壓力，政府將透過「百工百業AI應用計畫」與國際合作機制，協助產業在創新、永續與智慧製造三方面全面升級，「政府不會讓產業孤軍奮戰」。

儒鴻（1476）董事長王樹文表示，對於第4季景氣，他不同意Crumbling（搖搖欲墜）的說法，現階段應是屬於「Challenge」、非常具挑戰性，關鍵變數仍在於美國年底Holiday銷售狀況能否帶動整體消費力。

新纖董事長吳東昇表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，業者實際被課徵的稅負遠高於20%，加上匯率與原料波動，使產業壓力持續升高。此外，聚酯供應鏈正出現結構變化，台灣從中國進口的比例已高於泰國，政府應正視進口結構失衡問題，協助產業穩定發展。

集盛董事長蘇百煌也表示，全球景氣仍充滿不確定性，品牌商下單趨於保守，為避免價格競爭造成毛利受損，公司策略性保留部分產能，專注於高價值產品開發。目前集盛主要客戶仍以成衣廠為主，但品牌端普遍採取急單、短單模式，能見度不高。