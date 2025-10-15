工具機景氣 明年Q2明朗

台灣工具機暨零組件公會昨（14）日舉行會員大會，程泰（1583）、百德（4563）、瀧澤科（6609）、協易機（4533）及上銀（2049）等大廠都坦言，目前工具機產業景氣仍撲朔迷離，不過第4季已有好轉，可望優於第3季。業界也期盼明年第2季整體產業景氣可望明朗化。

工具機公會理事長陳紳騰表示，景氣低迷，但明年公會主辦的「台灣國際工具機展」反應熱絡，400家國內外廠商參展攤位數逾1,700個，預計吸引7萬名國內外專業買主，衍生商機上看20億美元。

台灣工具機暨零組件公會昨天改選理事長，陳紳騰獲選連任；會中通過副理事長由二席增為三席，由東培工業董事長陳成、台灣麗馳董事長胡偉華、三鋒機器董事長林松益出任；監事會召集人由上銀董事長卓文恒擔任。

副總統蕭美琴致詞表示，台灣國防預算提高，不只是要對外採購東西，政府的目標跟核心重點是要製造，要創造國內自主製造的工業能量。

程泰集團會長楊德華指出，目前在手訂單約16億元，與過去平均20億元相比減少約二成。中國大陸市場雖然不好，但對4加1軸中高階機種仍有需求，今年集團營收力拚與去年持平，期盼明年第2季以後景氣能明朗化。

百德機械董事長謝瑞木表示，近期歐洲航太、軍工產業的訂單較為穩定；大陸廠接獲的模具、航太訂單甚至比去年同期成長10%，目前訂單能見度看到明年第2季。

瀧澤科最近接獲大陸八家廠商約200台車床等訂單，金額近5億元，目前訂單能見度看到明年第2季，董事總經理林振詠說，美國總統川普放話對大陸課徵100%關稅，讓市場陷入觀望，明年產業景氣能否好轉，美國關稅政策與新台幣匯率走勢仍是關鍵。

協易機董事長郭雅慧表示，目前在手訂單金額累計逾20億元，能見度看到明年第3季，最近大陸廠接單有增溫，歐洲航太、軍工、高級家電也有回升。