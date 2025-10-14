被低估潛力區！豐原利多齊發 五大建商卡位點燃區域行情

長期被視為台中房市「低估區」的豐原，近期隨著重大建設陸續到位，發展潛力逐漸浮上檯面。今年指標個案 「久樘雋陽」進場獲得大量關注，後續還有亞昕（5213）、國聚、富宇、大華、寶佳機構等五大建商也陸續展開布局，市場熱度持續升溫，區域價值正進入新一輪重估階段，成為備受矚目的新興潛力區之一。

豐原同時坐擁國道1號、國道4號雙交流道的樞紐，交通便利性十足，近期更迎來中捷紅線延伸可行性研究啟動的重大利多，未來可望大幅縮短與科學園區的通勤時間。隨著亞洲大學推動「豐原健康產業園區」，以及國民暨兒童運動中心正式啟用，區域生活機能與休閒資源全面升級，發展潛力逐漸浮現。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，對自住族群而言，豐原兼具交通與生活機能優勢，且價格仍相對親民，不僅吸引在地剛性需求，也有望成為中科與后科外溢買盤的主要承接熱區。

在建設與生活機能題材的雙重加持下，品牌建商積極卡位豐原市場。其中，久樘開發持續深耕在地，新案「久樘雋陽」以近千坪基地座落於亞大健康產業園區與豐原國民運動中心之間的雙核心黃金軸線，周邊串聯成功商圈、豐原區公所及11期、14期雙商圈，展現成熟生活機能。

產品規劃部分，則鎖定36至38坪三房與42至43坪3+1房，戶戶享有寬闊前後棟距與綠地空間，並延續「健康宅」理念，兼顧舒適性與健康機能。推出後即引起市場熱烈詢問，吸引大量在地自住族群青睞，成為豐原房市近期最受關注的指標新案之一。

市場上其他受關注的建案，也展現豐原的區域實力，內政部實登資料，「慶山明仁」最高單價已突破每坪55.4萬元，「富宇大宅豐鼎」最高成交單價亦達53.9萬元，顯示核心區段房價穩健走揚。不僅反映出購屋信心，也推升市場詢問熱度與關注度，區域價值正逐步被重估。

建商積極卡位的態勢，進一步凸顯市場對豐原發展前景的高度看好。寶佳機構近期以17億元標下原為新豐田駕訓班的1,700坪土地，換算每坪單價約為94萬至100萬元；豐圳段296地號由亞昕集團以16.92億元購入5,483.8坪土地，未來將先做土地變更再推住宅案。

大華建設則以溢價31.7%拿下豐原的豐富專案一心段1115地號，換算每坪單價達101萬元，創下區域高單價紀錄，還有國聚及富宇等建商相繼插旗布局，顯示對區域潛力信心十足。

在交通建設與生活機能等多重利多推動下，市場普遍預期新案價格可望穩站5字頭，後續買盤動能有機會延續，帶動區域熱度持續升溫。

久樘開發銷售部總經理黃照旺分析，豐原雖在短期內因建設與話題性帶動價格上行，但相較於北屯、西屯等已成熟區段，房價仍具相對親民優勢，支撐自住買盤穩定進場。