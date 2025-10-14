工具機公會改選 陳紳騰續任理事長期盼明年第2季景氣明朗

台灣工具機暨零組件公會14日完成第七屆理事長改選，永進機械總經理陳紳騰續任理事長。副總統蕭美琴致詞時表示，台灣國防預算提高，不只是要對外採購東西，政府的目標跟核心重點是要製造，要創造國內自主製造的工業能量。

蕭美琴指出，全世界都在因應時局動盪，包含北約組織成員國，都同意在2035年前將國防支出翻倍，台灣除了要持續以實力，來捍衛我們所珍惜的和平之外，更不能夠缺席全球工業發展。

蕭美琴表示，工具機產業好，台灣整體產業才能永續發展，要推動轉型，不能只有企業努力，政府也需要在政策上給予支持，而韌性預算是短期措施，仍需要找到產業長期發展的新動能，像是淨零轉型與AI賦能，重新找到在全球的關鍵位置。

蕭美琴今天上午參觀紡織展，她發現紡織與工具機也密切相關，而綜觀百年，能存活下來的產業，都是能夠因應時代需求不斷轉型的產業，在挑戰越大的時刻，轉型更顯關鍵。

她說，台灣出口創新高，代表某些產業找到了新機會，但作為政府要強調的是，「我們不能忽略任何產業，尤其是工具機這樣的製造根基，工具機產業好，台灣整體產業才能永續發展，而要推動轉型，不能只有企業努力，政府則需要在政策上給予支持」。

工具機公會今天召開第七屆第一次會員大會，並完成理監事改選，會中通過副理事長由二席增為三席，分別由東培工業董事長陳成、台灣麗馳董事長胡偉華、三鋒機器董事長林松益出任；監事會召集人則由上銀科技董事長卓文恒擔任。

今天出席的代表，還包括總統府資政沈榮津、立法院副院長江啟臣、經濟部國際貿易署副署長胡啟娟、產業發展署主任秘書陳國軒、國科會中科管理局長許茂新、台灣機械公會理事長莊大立等人，展現各界對工具機產業的高度關注。

陳紳騰表示，面對全球供應鏈重組與市場版圖變動等新局勢，公會將持續精進產業體質，深化與國際的鏈結與合作，打造具規模且有韌性的工具機生態系，朝更高附加價值與永續發展邁進。

展望第七屆，陳紳騰說，公會將協助會員以AI賦能，將創新動能轉化為可複製、可擴散的工具機智能知識庫平台。「團結是底氣，轉型是武器，再出發則是方向！」他期許，讓台灣工具機在下一個十年，走得更快、更穩、更遠。

至於對景氣的展望，與會的程泰百德、瀧澤科、協易機及上銀等大廠，都坦言目前工具機產業景氣仍撲朔迷離，不過第4季已有好轉，可望優於第3季，業界也期盼明年第2季整體產業景氣可望明朗化。

陳紳騰表示，儘管景氣持續低迷，不過明年由公會主辦的「台灣國際工具機展」，業界反應熱絡，400家國內外廠商參展攤位數超過1,700個，充分反映產業的高度需求。